25 декабря 1991 года: как в Кремле хоронили Советский Союз

7 ноября 1991 г. Во время митинга на Октябрьской площади. Фото: Мамонтов Сергей, Неменов Александр/Фотохроника ТАСС

25 декабря 1991-го... Этот листок отечественного календаря вполне можно было взять в траурную рамку. Та среда, которую политики, не спросясь у страны и ее граждан, избрали для окончательной кончины Союза Советских Социалистических...

Давайте сегодня заглянем в наше грустное и недалекое прошлое, проследив за спрессованными временем событиями буквально по часам и минутам...

10.15.

ВМЕСТО РСФСР - РФ

Начался день с того, что на утреннем заседании Верховного Совета РСФСР в окончательной редакции был принят закон об изменении названия государства. «Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику» переименовали - росчерком пера. Именно тогда стране «присвоили» новое название - «Российская Федерация» или просто «Россия».

Буквально сразу же этот закон подписал президент - теперь уже Российской Федерации - Борис Ельцин.

11 часов 30 минут.

ЯДЕРНАЯ КНОПКА: БЫЛА СОВЕТСКАЯ - БУДЕТ РОССИЙСКАЯ

Выступая в этот день на заседании Верховного Совета РСФСР, Ельцин сообщил, что «ядерная кнопка» (которую, кстати, точнее было бы называть «ядерным чемоданчиком»), перейдет сегодня от президента СССР - к Президенту Российской Федерации...

15 часов 56 минут.

Ядерная кнопка от президентаа СССР, видимо, перейдет сегодня к президенту Российской Федерации, заявил Борис Ельцин, выступая 25 декабря на сессии Верховного Совета РСФСР. Фото Александра Сенцова и Дмитрия Соколова (Фотохроника ТАСС)

ЕЛЬЦИН - ТЕЛЕКАНАЛУ CNN: СЕГОДНЯ СССР НЕ БУДЕТ

...Следом же было запланировано выступление Ельцина на телеканале CNN. Оно началось после возвращения президента с заседания Верховного Совета РСФСР - несколько позже. Именно тогда Б. Н. по американскому телеканалу сообщил миру, что «сегодня СССР как государство прекращает свое существование».

Около 17 часов.

ГОРБАЧЕВ - БУШУ И ГЕНШЕРУ: ВСЕ, Я УХОЖУ

Часом позже, около 17:00, в присутствии нескольких телевизионных камер, во время телефонного разговора, Горбачев поставил в известность президента США Джорджа Буша, что через два часа он официально уйдет в отставку, передав права на использование ядерного оружия Президенту Российской Федерации.

Президент США Джордж Буш во время визита в Москву, июль 1991 г. Фото Александра Сенцова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/.

Чуть позже состоялся телефонный разговор Горбачева с министром иностранных дел Германии Гансом-Дитрихом Геншером, который получил аналогичную информацию.

18 часов 50 минут.

«Я БОЛЬШЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ СССР И НЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ»

...Под прицелом тех же телекамер Горбачев подписал указы о сложении с себя полномочий президента Союза Советских Социалистических Республик и Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Советского Союза.

Стоит привести полный текст этого документа...

«Указ президента СССР

«О сложении президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР и упразднении Совета обороны при президента СССР».

1. В связи с уходом в отставку с поста президента СССР слагаю с себя полномочия Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. Право на применение ядерного оружия передается Президенту Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу Указ президента СССР от 1 октября 1991 года «О Совете обороны при президенте СССР».

(«Ведомости Верховного Совета СССР», 1991 г., № 41, стр. 1151).

Президент Союза Советских

Социалистических Республик М. ГОРБАЧЕВ

Москва, Кремль. 25 декабря 1991 г.

№ УП—3162»

19.00.

1 декабря 1991 г. Вид на замусоренный центр Москвы. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

«ГДЕ ЯДЕРНАЯ КНОПКА? ПРИНЕСИТЕ ЕЕ СЮДА!»

Сразу же после этого Президенту Российской Федерации было передано право на использование ядерного оружия.

На сей раз прямую трансляцию этого исторического события вели как Гостелерадио СССР, так и CNN.

Далее, в прямом эфире, уже бывшим президентом Советского Союза, был сдан один из неофициальных символов высшей государственной власти СССР – «ядерный чемоданчик».

Какой-либо практики или протокольного церемониала передачи управления ядерным оружием от одного главы государства руководителю другого государства не существовало. В итоге Горбачев вручил его министру обороны СНГ маршалу Евгению Шапошникову, так как Ельцин идти на эту церемонию отказался, хотя в тот момент он находился буквально в ста метрах от кабинета президента СССР.

Президент СССР Михаил Горбачев на последней в истории сессии Верховного Совета СССР, 24 декабря 1991 г. Фото: VASSILI KORNEYEV, EPA/ТАСС

То есть, ядерную кнопку перенесли из одного кремлевского кабинета в другой,

- Дело в том, что в конце 1991 года здание Сената Московского Кремля было резиденцией как президента СССР, так и Президента РСФСР, - рассказывает советник директора ФСО России, доктор исторических наук, профессор Сергей Девятов. - Более того, в те месяцы в системе государственной охраны юридически существовала единая «комендатура по охране резиденции президента СССР и Президента РСФСР».

19 часов.

25 декабря 1991 г. Митинг "голодных очередей" у главного входа на ВДНХ. Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС

«Я ПРЕКРАЩАЮ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Ровно в 19:00 того же дня, уже бывший президент СССР Горбачев, в прямом эфире обратился к народу Советского Союза: «Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу сложившейся ситуации, с образованием Содружества Независимых Государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям…». «Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик. Но одновременно и за сохранение союзного государства, целостности страны. События пошли по другому пути. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться».

(Другие фрагменты прощальной речи Горбачёва читайте ниже.)

После 19 часов - параллельно - происходило еще одно событие - над Кремлем спустили Государственный флаг СССР и подняли Государственный флаг России.

20.00.

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ

Горбачев дает первое интервью телеканалу CNN - уже в статусе бывшего президента Советского Союза.

В самом начале беседы с журналистами он заявил: «Это общество было настолько перегружено проблемами, и оно уже оказалось, в результате того, что реализовывалась определенная модель, в тяжелом положении. Перестройка и все то, что было связано с ней, было подготовлено всем предшествующим периодом. Так что, с точки зрения стратегии, менять нечего.

Я тем более сейчас в этом убежден, ибо уже теперь есть аргументы семи лет».

На вопрос о том, каким бы он хотел запомниться историкам, Горбачев ответил: «Я хотел бы, чтобы то, что делалось в эти годы, люди оценили. И я думаю, они оценят. Сейчас трудности жизни, их неустроенность жизни не позволяют им даже присесть, по-настоящему обдумать, поговорить вместе о том, что произошло и происходит с нами, какими мы стали. А мы стали другими людьми, другой страной… Вот они когда-то освободятся от этих перегрузок повседневной жизни, и, я думаю, тогда они оценят по-настоящему, что да - трудно было, но надо было начинать, и хорошо, что мы начали».

Минск, декабрь 1991 г. Склад военной техники, подлежащей ликвидации. Толочко Александр/Фотохроника ТАСС

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Членство СССР в ООН продолжается в лице РФ»

В тот же день Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение между Белоруссией, Казахстаном, РСФСР и Украиной о совместных мерах в отношении ядерного оружия. Тогда же Советский Союз перестал быть членом ООН, уступив свое место Российской Федерации. Посол в ООН Юлий Воронцов передал представителю Генерального секретаря организации послание от Президента Российской Федерации Бориса Ельцина, в котором говорилось, что членство Союза Советских Социалистических Республик продолжается теперь в лице Российской Федерации и вместо названия «СССР» теперь следует использовать словосочетание «Российская Федерация».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Эпоха социализма на 1/6 части мира завершилась

- После подписания 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще главами России, Украины и Белоруссии известных соглашений о создании Содружества Независимых Государств и присоединения к ним 21 декабря 1991-го группы из восьми среднеазиатских и закавказских республик, - говорит Сергей Девятов, - стало очевидно, что сложившаяся после августовского путча система политического двоевластия завершается, и победителем в этом противостоянии оказывается Борис Ельцин. Эпоха социализма на 1/6 части мира завершилась. Началось время новой страны - Российской Федерации, которая стала правопреемницей Советского Союза.

Январь 1992 г. Участники митинга коммунистов в Ярославле. Фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС

И ЕЩЁ ИЗ ПРОЩАЛЬНОЙ РЕЧИ ГОРБАЧЕВА

«Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений... Снята угроза мировой воины».

– ...Общество получило свободу, раскрепостилось политически и духовно. И это – самое главное завоевание, которое мы до конца еще не осознали, потому, что еще не научились пользоваться свободой. Тем не менее, проделана работа исторической значимости:

– Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей;

– Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность. Права человека признаны как высший принцип;

– Началось движение к многоукладной экономике, утверждается равноправие всех форм собственности. В рамках земельной реформы стало возрождаться крестьянство, появилось фермерство, миллионы гектаров земли отдаются сельским жителям, горожанам. Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация;

– Поворачивая экономику к рынку, важно помнить – делается это ради человека. В это трудное время все должно быть сделано для его социальной защиты, особенно это касается стариков и детей;

- Мы живем в новом мире: – Покончено с “холодной войной“, остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны.

Еще раз хочу подчеркнуть, что в переходный период, с моей стороны, было сделано все для сохранения надежного контроля над ядерным оружием;

– Мы открылись миру, отказались от вмешательства в чужие дела, от использования войск за пределами страны. И нам ответили доверием, солидарностью и уважением;

– Мы стали одним из главных оплотов по переустройству современной цивилизации на мирных, демократических началах.

————————————-

Выражаем благодарность журналу «Историк» за помощь в подготовке публикации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Над Кремлем спускали флаг СССР и плакали

Советский Союз перестал существовать вовсе не после Беловежской Пущи, где 8 декабря главы России, Украины и Белоруссии подписали договор о кончине СССР и создании СНГ. Юридически страна советов жила еще две с половиной недели. А закончилась после того, как Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года издал свой последний указ - о сложении с себя полномочий Президента и Верховного главнокомандующего Союза (подробности)