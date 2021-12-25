"Чтобы ни один ребенок не считал себя чужим": Умер Альберт Лиханов - писатель, создавший систему детских домов нового типа

Альберт Лиханов с пациентами Всесоюзного онкоцентра в Москве, 1988 год. Фото: Игорь Зотин, Геннадий Хамельянин/Фотохроника ТАСС

На 87 году жизни ушел Альберт Лиханов, мастодонт отечественной детской литературы. Проза Лиханова публиковалась во всех толстых журналах, а знаменитая повесть “Последние холода” о жизни мальчика и девочки, оставшихся без родителей в войну, вошла в семейный круг чтения многих поколений.

Лиханов был не только писателем. На протяжении почти тридцати лет он возглавлял Российский детский фонд, созданный, "для того, чтобы ни один ребенок в нашей стране не считал себя чужим". Это интервью было взято несколько лет назад, но ранее не публиковалось.

- Альберт Анатольевич, довольно часто вы говорите о том, что чувство сострадания в современном мире очень размыто...

- К сожалению, так изменилось время. Увидев бедствие, люди закрывают глаза и попросту не желают в этом участвовать.

Но я-то еще помню, что было не так. В годы войны в Киров, из одного только Ленинграда привезли сорок тысяч детей, оставшихся без родителей. Где им было жить? Куда селиться? Этих детей расселили в избах и семьи без разговоров подвинулись и приняли сирот. Это был народный тренд – помочь и защитить...

- У вас неожиданные такие стены в кабинете. Здесь и икона, и портрет Путина, и портрет патриарха Кирилла, и что это за черно-белая фотография бабушки между ними?

- Эта бабушка - моя учительница, Аполлинария Николаевна Тепляшина. Она не просто учительница, она – спасательница.

Она спасла нас, своих учеников. Во время войны Аполлинария Николаевна получила орден Ленина. Тогда за орден полагались деньги, но она сказала: я не считаю себя в праве тратить эти деньги на себя. Аполлинария Николаевна покупала нам витамин С в аптеке - это было единственное, что продавалось без карточек. В девять утра она обходила класс с серебряной ложечкой и каждому, как птенцу, вкладывала в рот эту витаминку и обязательно велела хрустнуть.

- Хрустнуть?

- Чтобы витаминка не выскочила, или чтобы мы не стали обмениваться, например, на марки. А когда деньги у нее закончились, она велела нам лазать на сосны, собирать хвою. Потом эту хвою заваривали в ведре и утром пили по полкружечки. Так учительница спасала нас от цинги...

Я навсегда запомнил то, что она сделал для нас. Поэтому до сих пор стараюсь жить, чтобы быть достойным своей учительницы...

- Вы возглавляете Российский детский фонд, расскажите, чем конкретно этот фонд занимается?

- Знаете, на всяческих съездах выпускников детских домов, меня всегда поражало, сколько среди них генералов, полковников, ученых... Например, Николай Дубинин, основатель нашей генетики – он же из бывших беспризорников. Советская власть и советские люди очень много сделала для воспитания детей, оставшихся без родителей.

Нынешнее время иное, но мы тоже стараемся что-то делать.

Я, например, горжусь, что именно мы придумали систему семейных детских домов. Представьте себе: муж и жена, чаще всего из сельской местности, вырастили собственных детей. Но у них остался большой дом, хозяйство, они полны сил. Значит, они могут взять детей на воспитание. Было предусмотрено, что члены семьи, взявшей детей на воспитание - получали статус воспитателей детского дома. А государство передавало на детей то, что дети получали бы в детском доме. Благодаря нашим усилиям, появилось 368 семейных детских домов и туда передали более четырех тысяч детей.

В марте 2016 года Альберт Лиханов был награжден Орденом Почета. Фото: kremlin.ru

- Я знаю, что похожая система существует в России, это так называемые дома Гмайнера, где небольшое количество детей воспитывают приемные мамы.

- Мы дружим с Домами Гмайнера, но все-таки наша идея отличается. У Гмайнера система выстроена на монашеских правилах. Мать, воспитывающая приемных детей, по правилам этой системы, не имеет права быть замужней. Это такое гражданское монашество. А у нас - другая система, мы считаем, что мальчики и девочки должны жить в полной семье, а не только под эгидой мамы.

- Мне кажется, папы убегут от такой нагрузки.

- Не все, знаете ли. Например в Ростовской области есть семья: Татьяна Сорокина и Николай Сорокин. Она – казачка, он – бывший воспитанник детдома. Вместе Татяна и Николай подняли на ноги 55 детей. Фонд помог выстроить двухэтажный дом и теперь, когда у мамы день рождения, взрослые дети, приезжают к ней уже со своими детьми. У них за столом по сто двадцать человек собирается! Или, скажем, семья Николенко из Краснодарского края. Сами – мелиораторы. Создали со своей семьей – духовой оркестр. Они выросли, но мы их всегда приглашаем на наши мероприятия, где семья с удовольствием выступает. Все до одного. Мама у них - ударница, на барабане стучит...

- А как вы относитесь к проблеме усыновления наших детей на Западе?

- Хорошо отношусь. Я никогда не видел проблемы в том, чтобы наших детей усыновляли американцы. Я специально отслеживал судьбы нескольких детей, которые наверняка бы у нас пропали. Жила одна девочка в доме инвалидов Петербурга. Из-за генетических отклонений ножки у нее висели как плеточки, и ничего поделать было нельзя. Сам директор детского дома говорил, что пропадет девочка. Будут ее держать в детдоме до совершеннолетия, а потом - передадут в заведение для инвалидов. Что это за богадельня – всем известно. Но девочке повезло. Ее взяла американская семья. И там – в доме новых родителей – девочка стала плавать, как рыбка.

Теперь она шестикратная чемпионка паралимпиады, а свою первую медаль она отвезла директору детдома, который открыл ей дорогу в жизнь. Так медаль у директора и висит. На почетном месте. И таких историй – тысячи. А что было бы с ребенком, если бы усыновления не случилось?

Есть объективная реальность. За годы, что граждане США усыновляли наших детей – там погибло около двадцати человек. И все люди, допустившие это – наказаны. У нас же ежегодно погибает от рук родителей тысяча детей.

Да и вообще, выскажу крамольную по нынешним временам мысль, мне очень жаль, что мы поссорились с Америкой...

ПАМЯТЬ

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" в 1965—1973 годах Борис Панкин выразил соболезнования близким Альберт Лиханова:

- Вместе с многомиллионной ратью читателей, зрителей, слушателей Альберта Лиханова, его коллег по Комсомолке, на страницах которой он сделал свой первый шаг в большой мир культуры и литературы, гражданства и доброты печалюсь по по поводу его ухода.

Самую большую потерю понесла самая беззащитная часть человечества. Дети, защитником которых он был на протяжении всей своей деятельности, - отметил Борис Панкин.