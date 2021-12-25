Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2021 14:13

Аспирин при коронавирусе: кардиологи рассказали об оптимальной дозе

Врачи назвали оптимальную дозу аспирина при коронавирусе для сердечников
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Врачи назвали оптимальную дозу аспирина при коронавирусе для сердечников. Фото: pixels.com

Врачи назвали оптимальную дозу аспирина при коронавирусе для сердечников. Фото: pixels.com

По данным эпидемиологических исследований у каждого третьего жителя нашей страны старше 45 лет развивается гипертония, то есть артериальное давление превышает норму 130/80 мм рт. ст. У 60% взрослых россиян наблюдается гиперхолестеринемия, повышенный уровень холестерина в крови. Два этих фактора вкупе с лишним весом резко повышают риск хронических сердечно-сосудистых заболеваний, которые ведут к инфарктам и инсультам.

Пандемия COVID-19 подлила масла в огонь. Сердечники в числе первых оказались под угрозой тяжелых осложнений ковида. Также у таких пациентов чаще развивается постковидный синдром, рассказал на пресс-конференции, посвященной восстановлению переболевших, профессор-кардиолог, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, академик РАН Анатолий Мартынов.

Сейчас уже точно установлено, что коронавирус не только поражает дыхательные пути, но и повреждает кровеносные сосуды. В результате нарушается нормальная работа сосудистой системы и происходит сдвиг параметров крови, провоцирующий, в том числе, активацию тромбоцитов (клеток, отвечающих за свертываемость крови. - Ред.), пояснил эксперт. Это ведет к интенсивному внутрисосудистому тромбообразованию. Если тромб закупоривает сосуд, питающий сердце, возникает инфаркт миокарда, если мозг, то ишемический инсульт.

Зарубежная статистика демонстрирует очень тревожные данные. Анализ всех случаев заражения коронавирусом в Швеции показал, что риск инфаркта и инсульта в первые две недели после от начала заболевания увеличивается почти в 7 раз. Однако и по истечении такого срока угроза остается достаточно высокой, предупреждают кардиологи.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ

В России, как и в других странах, разработаны официальные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, где расписаны особенности применения различных лекарств, в том числе, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако до сих пор остается не проясненным до конца вопрос о применении одного из главных препаратов антиагрегантной терапии (то есть направленной на снижение активации тромбоцитов) - аспирина, отмечают врачи. Эту проблему обсудили на заседании Совета экспертов по обмену научным опытом применения антиагрегантов в качестве профилактики сосудистых осложнений COVID-19.

О главных выводах, к которым пришли специалисты, рассказал руководитель отделения неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Никита Ломакин.

1. Пациенты, которым назначена ацетилсалициловая кислота в низкой кардиологической дозе по поводу сердечно-сосудистого заболевания (как правило, это люди, уже перенесшие инфаркт или инсульт. - Ред.) должны обязательно продолжить ее прием до, во время и после коронавирусной инфекции.

2. При лечении COVID-19 возможно сочетание аспирина с другими препаратами для терапии коронавирусной инфекции. При этом важно снизить риск межлекарственного взаимодействия и побочных эффектов, в первую очередь со стороны желудочно-кишечного тракта.

3. Поскольку вирус поражает кишечник, лучше использовать препараты, которые всасываются в желудке - в частности, аспирин без кишечнорастворимой оболочки.

4. Оптимальная доза аспирина для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проходящих лечение от ковида, - 75 мг.

Три тревожных симптома

Эксперты назвали три признака, которые могут сигналить о возникновении или усугублении сердечно-сосудистых проблем на фоне коронавирусной инфекции или после нее. При появлении таких симптомов нужно обратиться на прием к врачу-терапевту или кардиологу.

1. Боль или жжение в груди.

2. Повышение артериального давления (выше, чем 130/80 мм рт. ст.).

3. Учащенный пульс (оптимальное значение пульса взрослого человека в состоянии покоя составляет от 60 до 80 ударов в минуту).

ЗДОРОВЬЕРаспространение коронавируса в мире