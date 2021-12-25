Аспирин при коронавирусе: кардиологи рассказали об оптимальной дозе

Врачи назвали оптимальную дозу аспирина при коронавирусе для сердечников. Фото: pixels.com

По данным эпидемиологических исследований у каждого третьего жителя нашей страны старше 45 лет развивается гипертония, то есть артериальное давление превышает норму 130/80 мм рт. ст. У 60% взрослых россиян наблюдается гиперхолестеринемия, повышенный уровень холестерина в крови. Два этих фактора вкупе с лишним весом резко повышают риск хронических сердечно-сосудистых заболеваний, которые ведут к инфарктам и инсультам.

Пандемия COVID-19 подлила масла в огонь. Сердечники в числе первых оказались под угрозой тяжелых осложнений ковида. Также у таких пациентов чаще развивается постковидный синдром, рассказал на пресс-конференции, посвященной восстановлению переболевших, профессор-кардиолог, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, академик РАН Анатолий Мартынов.

Сейчас уже точно установлено, что коронавирус не только поражает дыхательные пути, но и повреждает кровеносные сосуды. В результате нарушается нормальная работа сосудистой системы и происходит сдвиг параметров крови, провоцирующий, в том числе, активацию тромбоцитов (клеток, отвечающих за свертываемость крови. - Ред.), пояснил эксперт. Это ведет к интенсивному внутрисосудистому тромбообразованию. Если тромб закупоривает сосуд, питающий сердце, возникает инфаркт миокарда, если мозг, то ишемический инсульт.

Зарубежная статистика демонстрирует очень тревожные данные. Анализ всех случаев заражения коронавирусом в Швеции показал, что риск инфаркта и инсульта в первые две недели после от начала заболевания увеличивается почти в 7 раз. Однако и по истечении такого срока угроза остается достаточно высокой, предупреждают кардиологи.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ

В России, как и в других странах, разработаны официальные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции, где расписаны особенности применения различных лекарств, в том числе, у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако до сих пор остается не проясненным до конца вопрос о применении одного из главных препаратов антиагрегантной терапии (то есть направленной на снижение активации тромбоцитов) - аспирина, отмечают врачи. Эту проблему обсудили на заседании Совета экспертов по обмену научным опытом применения антиагрегантов в качестве профилактики сосудистых осложнений COVID-19.

О главных выводах, к которым пришли специалисты, рассказал руководитель отделения неотложной кардиологии Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ Никита Ломакин.

1. Пациенты, которым назначена ацетилсалициловая кислота в низкой кардиологической дозе по поводу сердечно-сосудистого заболевания (как правило, это люди, уже перенесшие инфаркт или инсульт. - Ред.) должны обязательно продолжить ее прием до, во время и после коронавирусной инфекции.

2. При лечении COVID-19 возможно сочетание аспирина с другими препаратами для терапии коронавирусной инфекции. При этом важно снизить риск межлекарственного взаимодействия и побочных эффектов, в первую очередь со стороны желудочно-кишечного тракта.

3. Поскольку вирус поражает кишечник, лучше использовать препараты, которые всасываются в желудке - в частности, аспирин без кишечнорастворимой оболочки.

4. Оптимальная доза аспирина для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проходящих лечение от ковида, - 75 мг.

Три тревожных симптома

Эксперты назвали три признака, которые могут сигналить о возникновении или усугублении сердечно-сосудистых проблем на фоне коронавирусной инфекции или после нее. При появлении таких симптомов нужно обратиться на прием к врачу-терапевту или кардиологу.

1. Боль или жжение в груди.

2. Повышение артериального давления (выше, чем 130/80 мм рт. ст.).

3. Учащенный пульс (оптимальное значение пульса взрослого человека в состоянии покоя составляет от 60 до 80 ударов в минуту).