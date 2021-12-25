Евросоюз и Украина не могут определиться – они "умные или красивые"

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Далеко не все (как бы выразился в этом месте Виталий Кличко, "не только лишь все") задумывались, но предъявляемые к России требования практически нереально исполнить даже при наличии (если вдруг втемяшится кому такая блажь) желания. По причине их собственного двоемыслия.

Вот Евросоюз, например, на который сверхмалая часть нашего населения смотрит, как на свет в окошке и разве что не молится. А есть такие, что и молятся. ЕС обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с претензиями к России на общую сумму в 290 млрд. евро. Это примерно 330 млрд. долларов США. За что, спрашивается? За "дискриминацию" европейских товаров путем импортозамещения.

Шансов у ЕС получить эти деньги практически нет. Слишком много там всяких бюрократических уловок, механизмов, да и по сути Россия не нарушала никаких правил ВТО. Поскольку все члены имеют право на локализацию производств на территории своих стран, на налоговые и иные льготы отечественным компаниям. Но интересна сама логика. Они вводят против нас санкции и торговые ограничения, а когда мы в ответ предпринимаем аналогичные меры и развиваем импортозамещающие производства из-за прерывания технологических цепочек, они начинают оскорбляться таким поведением. Дескать, мы больше не будем продавать вам ботинки, но вы не имели права выпускать после этого сапоги, потому что вам следует ходить в лаптях. Все философы Древнего и современного мира рыдают от зависти, а психиатры растерянно чешут в затылках.

Наибольшего развития практика двоемыслия, как и следовало ожидать, достигла на территории пораженной вирусом свидомости Украины. Есть, к примеру, такая компания "Нафтогаз Украины". Ее глава Юрий Витренко недавно сообщил, что компания обратилась в Еврокомиссию с жалобой на "Газпром" требуя от ЕК: первое – наказать "Газпром за злоупотребление доминирующим положением на рынке газа в Европе и, второе – обязать "Газпром" выставить га продажу значительные объемы поставок газа через Украину. Мало того, что ЕК нет никаких полномочий и непонятно, как быть, с известным европейским принципом, что "рыночек порешает", так еще и практически одновременно Витренко выставляет прямо противоположные требования.

- ЕС должен ввести санкции не только против "Северного потока-2", но и против "Северного потока-1", "Турецкого потока" и трубопровода "Ямал - Европа", - заявил все тот же Витренко в интервью "РБК-Украина". - Речь должна идти о том, что Запад просто отрезает Россию от себя и предоставляет военную помощь Украине, которая будет воевать с Россией.

Извините, вам с шашечками или ехать? Определитесь в конце концов, что надо делать – отрезать Россию от Европы, прервав все торговые отношения, или же поставить крупные партии газа в Европу через украинскую ГТС. Понятно, что "Газпром" никому ничего не должен, а это ему должны, если не все, то очень многие, но надо наводить какой-то порядок в собственной голове. Такое двоемыслие и шизофрения до добра не доведут.

А этот знаменитый лозунг украинского МИДа: "Ни слова про Украину без Украины". Тут глава МИД Украины Дмитро Кулеба так надулся от мании величия и осознания масштаба значения Незалежной для всей Вселенной, что, ничтоже сумняшеся, попытался даже влезть в переговоры России и США.

- Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается в Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему, - напыщенно заявил он. Интересно, сможет ли этот министр показать на карте Атлантическое побережье Украины. Где оно у Франции, известно, понятно все с Великобританией, Португалией, Испанией, даже с Германией. А у Украины это место где?

Причем, это, по всей видимости, он даже не понял, что желает влезть даже не в переговоры в формате Россия – НАТО, а в исключительно двусторонние переговоры Россия – США.

Кулебу и иже с ним украинских геополитиков попытались быстро успокоить еще одним проявлениям подобного дуализма. Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко объяснил всем, что переговоры США - РФ на самом деле будут трехсторонними. Знаете, почему? Бьюсь об заклад, с первого раза не отгадаете. Да потому что Украину на них будут представлять США.

Осталось только до Вашингтона довести, что Госдепартаменту США необходимо "прежде думать" об Украине, а потом о себе.

Даже та мартышка из анекдота, которой впору было разорваться, потому что она безапелляционно позиционировала одновременно и умной, и красивой, имеет больше шансов решить свои проблемы.

Не помешало бы вам, всем, господа, определиться, чего же вам хочется – конституции или севрюжины с хреном. Но Киев вряд ли на это способен. Потому что ему надо всего сразу, и побольше, и забесплатно.

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