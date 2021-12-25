«Вторгнитесь, ну пожалуйста»: Зачем Украина продолжает нагнетать панику

Вот и наступила очередная дата «вторжения России на Украину». Фото: REUTERS

Вот оно и наступило – то самое католическое Рождество, на которое Запад и Киев планировали очередное "вторжение" России на Украину. И которым все они дружно пугали друг друга. И что? И ничего. Никаких тебе не только наступлений "танковых орд Мордора", даже малюсенького нарушения границы не произошло. Впрочем, иного ожидать было трудно. Достаточно было послушать выступления Путина или почитать его статьи за этот и прошлые годы, в которых абсолютно четко и конкретно сказано – Россия никогда первой не развяжет войну с Украиной.

Наоборот, Южный военный округ сегодня объявил о возвращении более 10 тысяч военных с занятий в полевых условиях, которые проводились на полигонах в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, в Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях, республиках Северного Кавказа, а также на полигонах военных баз РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Что, говорите, Россия нагнетает военную силу на границе с Украиной? Может быть. Но на своей территории. Учеба, учения, полигоны. А нагнетают истерику по другую сторону границ Российской Федерации. Причем, что характерно, те, кто ее нагнетают, в частности, в Киеве, сами ни в какую "агрессию" Москвы не верят.

Вам нужны доказательства? Пожалуйста. Тот же мэр Киева, "златоуст" Виталий Кличко, рядом с которым Демосфен нежился бы в тени от фигуры экс-боксера, где находится накануне "вторжения"? А он в Альпах отдыхает. Безусловно, там "готовиться к земле" намного комфортнее, чем в Киеве или на украинском горнолыжном курорте. А это ведь мэр столицы, который в экстремальные моменты просто обязан находиться на своем рабочем месте.

А где депутаты Верховной рады Украины? Они ведь в случае агрессии должны моментально собраться для объявления чрезвычайного или, что скорее, военного положения. А они ушли на каникулы и разъехались по заграничным курортам. Вернуться и собраться на пленарное заседание ВРУ они намерены лишь 28-го января следующего года. И Зеленский вместе со своей командой их совершенно спокойно отпустили на отдых. Потому что, а вдруг война, а они не отдохнувшие. Так что ли?

Вот и Минобороны издало приказ о постановке на венный учет женщин – представительниц разных профессий, вплоть до секретарши и библиотекарей. И срок исполнения приказа установили прямо, как по законам военного времени – полгода.

Я уж не говорю про "сивочолого" экс-президента Украины Петра Порошенко, который, будучи самым запропагандированным "патриотом" Незалежной, отправился в зарубежные вояжи за несколько дней до обозначенного "российского вторжения", когда каждый штык и перо на счету. Там еще и суд избрал для него меру пресечения – арест и водворение в СИЗО, если не выложит миллиард гривен залога. То есть налицо мелкие внутриукраинские разборки, которым никакие внешние факторы не мешают.

Нет, уважаемые, так к отражению агрессии не готовятся.

Собственно говоря, на этом можно было бы остановиться, если бы не одно "но". Украинские СМИ и "ястребы" не устают повторять, что страна на пороге "агрессии" и "вторжения России", военные не останавливаются в нагнетании паники, рассказывая о планах отражения "российского наступления", а политики и официальные лица продолжают заламывать руки, репетируя роли будущих "жертв". Даже при Порошенко, кстати, не было такой истерики, которая сейчас продолжается уже не один месяц.

Похоже, дела на Украине идут совсем плохо, и только одним внешним раздражителем, "угрозой России" можно отвлечь населения от тех проблем, с которыми оно ежедневно сталкивается. От дефицита газа в хранилищах, от отключений электроэнергии, от повышения тарифов (кстати, ближайшее, на воду, случится уже в первый день нового года), от того же отключения Геническа и других населенных пунктов от газопровода. И единственным способом сохранения власти и хоть какой-то управляемости страны нынешняя команда украинского президента видит "вторжение Путина", чуть ли не в открытую умоляя: "Владимир Владимирович, вторгнитесь, ну пожалуйста".

А он не внемлет. Сами, всё сами.

Хотя ответа он ведь тоже исключать не стал.

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