Два казаха, кореянка и киргиз вышли в финал шоу «Голос-10»

Финалисты шоу "Голос" выступят в прямом эфире 30 декабря. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

24 декабря определились все финалисты десятого сезона шоу «Голос». Им осталось провести всего один прямой эфир 30 декабря.

Команда Градского

Коллектив остался без Александра Борисовича 28 ноября, но дело мэтра было продолжено. И в финал вышел один из его любимчиков — Алишер Каримов. Градский заприметил его еще на этапе слепых прослушиваний: высоченный, фактурный с ясным и мощным вокалом — то, что и любил наставник. В итоге вокалист, родившийся в Нур-Султане, довольно уверенно добрался до полуфинала, после чего зрители решили, что именно он достоин бороться за победу в заключительном этапе.

Алишер очаровал аудиторию исполнением хита «Я тебя никогда не забуду» из ленкомовской рок-оперы «Юнона и авось».

Команда Леонида Агутина

Когда наставник шутил про «Пан или пропал», он напророчил подопечной дорогу в финал. Элина Пан — норильская красавица с корейской кровью, которой еще на первом этапе конкурса бессовестно отвешивал комплименты Дмитрий Нагиев, — исполнила шлягер Thank You For The Music группы ABBA и не прогадала.

В результате зрительского голосования она набрала в два раза больше голосов, чем Вячеслав Явкин, и обеспечила себе место в финале.

Команда Пелагеи

У Пелагеи в команде было много ярких участников, но до финала довольно неожиданно дошел рокер. Визуально Александр Волкодав, родившийся в столице Киргизии, не сильно соответствует фамилии и на солиста рок-группы тоже не очень похож. Но он хорошо известен в Бишкеке, делил сцену с ветеранами киргизского рока (Александр Рогоза, «Халлиганы и Ра», «Shugar»), Александром Шапоренко («Брат Фидель»), Тарасом Хлыпенко («Профессор Мориарти») и поэтому довольно опытен и подготовлен для выступлений на вокальных конкурсах.

Вопреки органике и музыкальным вкусам Волкодав спел «Черного ворона» в полуфинале — и эксперимент удался: зрители пропустили Сашу в финал.

Команда Димы Билана

Самый интернациональный состав команды был в этом году именно у Димы Билана. И в финал тоже вышел парень не из России. Ернар Садирбаев родился в столице Казахстана, пришел в шоу с песней Стиви Уандера, потом исполнял и песни Градского, и лирику Андреа Бочелли, и хиты Меладзе.

В полуфинале Ернар вдруг спел шлягер Яака Йоалы «Подберу музыку», уверенно обошел переводчика Ильхома Тагирова из Душанбе и теперь поборется за главный приз юбилейного сезона.

«Голос-10. Финал», Первый, четверг, 21.30