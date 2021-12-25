Киев признал: Альтернативы российскому газу у Украины нет

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С приходом отрицательных температур вопрос газоснабжения Украины (отопления плюс электрогенерация) встал с новой силой. Что побудило правительство и руководство местных госкомпаний выступить с целым рядом заявлений по этому поводу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал сограждан с оптимизмом смотреть в будущее.

- С нашими международными партнёрами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений. Цель всех этих мер — сокращение потребления газа на 30-40 процентов в последующие годы. Совместно с запланированным повышением собственной добычи газа — это позволит обеспечить настоящую энергонезависимость нашей страны, - объяснил он светлое будущее. То ли трактовать это как "Прикрути!", то ли как "Дайте грошей" – он не уточнил, но светлое будущее потому и светлое, что оно будущее.

Глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко конкретизировал сроки его наступления: "Если Украина все будет делать правильно, то через 3-5 лет мы вообще не должны импортировать газ. При этом те варианты диверсификации импорта, о которых мы говорим - это строительство LNG-терминалов (для разгрузки газовозов со сжиженным газом и регазификации – прим. авт.), модернизация газотранспортных систем в Европе, какие-то рискованные и сложные контракты долгосрочные - это все как раз перспектива, условно говоря, тех же 3-5 лет. Если все будет правильно, то к тому времени уже не нужен будет импортный газ". А пока он пообещал покупать газ по любым ценам. Ну, пообещать, не значит жениться, с одной стороны. А с другой, все равно за все заплатят клиенты, да еще с маржой для самого "Нафтогаза". А клиенты, по словам Витренко, "это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго. Это в принципе предприятия ТКЭ, которые производят тепло не только для населения, но и для бюджетных, и для коммерческих организаций, все бюджетные организации, учреждения здравоохранения коммунальной формы собственности" и так далее.

От трёх до пяти лет, при соблюдении ряда условий, строительстве новой инфраструктуры и наращивании собственной добычи – запомнили, да? И про LNG-терминалы тоже? Правда, где на Украине строить эти терминалы, если Турция не пускает танкеры-газовозы через Босфор, вряд ли сможет не то что Витренко, но и Шмыгаль с самим Зеленским. Но это дело десятое, поскольку сюжет далее стал развиваться гораздо более лихо.

Ведь не прошло и суток после этого заявления, как пресс-служба "Нафтогаза" со ссылкой на все того же Витренко распространила сообщение, что надеяться на лучшее украинцам не следует: "Месторождения газа на Украине уже достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Высушенность недр местами достигает 80%".

После известия, что около 30 таких танкеров перенаправили из США в Европу после установления там рекордных цен на фьючерсные контракты, зашкаливавшие за 2 тысячи долларов, на Украине торжественно начали отмечать "перемогу" со словами: "А це вам ответка, товарищу Путин! Христос рождается!" И далее что-то то ли про потужные танкеры, то ли про потужный газ, с которым Америка спешит на помощь.

Миф о спасении от Америки развеял опять же все тот же зрадник Витренко, заявивший, что Украины по ка не может обеспечить поступление газа в страну из альтернативных России источников.

- Физически судна со сжиженным природным газом в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы, - признался он честно. - Чтобы физически оттуда газ мог поступить в Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти "узкие места" расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру.

Но вот кто же должен это делать? По мнению Витренко, безусловно, Польша, причем на собственные или заемные средства. Но Польша свои злотые тратить не хочет, а ждет многомиллионные вливания из ЕС, а Евросоюз тоже не торопится выделять средства на непонятный проект.

- Если мы хотим решить вопрос физической безопасности и диверсификации физической, тогда это вопрос собственного LNG-терминала. Он упирается пока в проход через Босфор. Турция не пропускает LNG-танкеры через Босфор, - печально констатировал Витренко и помечтал. - Есть разговор о том, что, если будет новый Стамбульский канал, возможно, танкеры будут пропускаться через этот канал. Но когда он будет, это открытый вопрос. Пока этого нет.

А пока Турция не построила для Украины обводной канал (еще вопрос, вряд ли он сможет выйти из-под действия конвенции Монтре, да и Турции не нужна дополнительная головная в виде взрывоопасных гигантских танкеров, которые в случае катастрофы снесут целые кварталы), а Польша не модернизировала свою инфраструктуру для удовлетворения потребностей Украины (совершенно безынициативно ведет себя Варшава), самим украинцам остается только сидеть и мечтать о том, как и когда они станут энергонезависимыми. И тогда всем покажут.

А до тех пор, при всем богатстве выбора, альтернативы российскому газу у Украины нет. И не будет. Останется только наращивать какой-нибудь потужный газ задействовав по максимум собственные ресурсы. Как говорится, с опорой на свои силы. Что потребуется для этого, даже гадать не буду.

P.S. И еще. После падения цен на газовые контракты на бирже никто не даст и ломаного гроша, что танкеры-газовозы не развернутся снова и не проследуют по вновь измененному курсу в Японию и Китай. Просто потому, что туда снова станет выгоднее.

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