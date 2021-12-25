Глава «Нафтогаза» затруднился назвать альтернативу российскому газу

На Украине затруднились назвать альтернативу российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко не смог назвать альтернативного России поставщика газа.

- Физически судна с LNG (сжиженным природным газом) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы, — сказал он в интервью «РБК-Украина».

По словам Витренко, для поставок голубого топлива из Германии через Польшу Варшаве придется модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны деньги, которые польские власти ждут от Европы.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу МИД Германии Анналену Бербок в комментариях под публикацией об обеспокоенности немецкого министра заявлениями российского лидера Владимира Путина о готовности адекватно ответить в случае агрессии против России. Многие комментаторы обратили внимание, что европейцев сейчас больше беспокоит риск замерзнуть зимой без российского газа, чем гипотетический российско-украинский конфликт.