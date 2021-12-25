Екатерина Климова после грандиозного скандала сразила наповал фигурой в купальнике

Актриса Екатерина Климова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Екатерина Климова похвасталась шикарной фигурой на фото из сауны. Мама четверых детей от разных мужей сбросила халатик и показала, чем ее щедро одарила природа.

Екатерина Климова ведет активный образ жизни, благодаря которому может похвастаться роскошной фигурой, несмотря на рождение четверых детей. 43-летняя актриса и многодетная мать часто радует публику пикантными фотосессиями.

Свежие кадры сразили поклонников наповал. На них знаменитость предстает в сауне.

Фото: Instagram.com

Екатерина позирует в черном купальнике. Она предстала перед народом со спины, эротично сбросив халатик и показав свою аппетитную попу, стройные ноги и тонкую талию, которой могут позавидовать юные нимфы.

Сводящие с ума формы вызвали весьма бурную реакцию поклонников. Фолловеры не устают восхищаться любимицей.

Примечательно, что сама Климова не считает себя идеальной. А с недостатками она привыкла бороться кропотливой работой. "Если понимаешь, что у тебя есть недостатки, - работай. Занимайся йогой, плаванием, чем хочешь. Исправляй свои физические недостатки. Если, допустим, говорить про мой нос, то я просто переросла этот недостаток", - рассказывала Екатерина.

Публика такие откровения принимает на ура. А ведь совсем недавно россияне готовы были распять актрису из-за ее призыва брать кредиты на подарки и празднование Нового года.

Взбешенные подписчики обвиняли красавицу во лжи и стыдили за то, что она вводит народ в заблуждение. Не секрет, что закредитованность россиян растет. Ну а тех, кто имел неосторожность просрочить выплаты, преследуют коллекторы, которые не гнушаются никакими методами выбивания долгов.