Как выглядит лицо располневшей Ларисы Гузеевой в реальности: честное фото

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Измученная болезнью Лариса Гузеева решилась показать себя без макияжа в домашней обстановке. Актриса больше месяца провела в больнице, а после выписки заявила, что столкнулась с тяжелыми последствиями кронавируса.

Лариса Гузеева никак не придет в себя. Телеведущую мучает одышка, она по-прежнему отекает, у нее возникли проблемы с памятью, а общее состояние не улучшается. Из-за гормональной терапии она сильно располнела.

Артистка не знает, что с ней происходит. Измученная болезнью звезда уже побывала в детокс-клинике и даже не исключает, что ее сглазили завистники. А не так давно она пришла за помощью к специалистам в клинику эстетической медицины.

Лариса Андреевна не стала раскрывать все секреты поклонникам. Дома она старается отвлекаться от грустных мыслей рукоделием и приятными приготовлениями к новогодним праздникам. На одном из кадров в блоге она запечатлена без макияжа и укладки. Публика смогла рассмотреть, как знаменитость выглядит в обычной жизни.

Фото: Instagram.com

Стоит отметить, что телеведущая, несмотря на плохое самочувствие, вынуждена работать. "Я сейчас страшная невозможно... Это такой кошмар, когда ты раздутая как шар… Ковидно-гормональные килограммы уходят со скрипом. Жизнь - борьба", - рассказывала она.

Напомним, коронавирус у звезды протекал в тяжелой форме. Врачи то и дело говорили, что состояние телеведущей ухудшается с каждым днем. У нее были проблемы с почками. Врачи приняли лечили звезду "Жестокого романса" редким дорогим препаратом, который препятствует поражению внутренних органов.