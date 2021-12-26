«Какая гадость эта ваша новогодняя телепрограмма»: Россияне рассказали, что их сильнее всего бесит в праздничную ночь

Однотипная телепрограмма - на третьем место по раздражительности. Фото: СОЦСЕТИ

«Голубой огонек», «Ирония судьбы», Киркоров, Галкин. Галкин, Киркоров, «Ирония судьбы», «Голубой огонек». Каждый год одно и то же. Бесит! - жалуются россияне, щелкая пультом в Новый год.

И это далеко не все, что раздражает измученных Женей Лукашиным граждан в самую волшебную ночь года. Это выяснили социологи портала SuperJob, опросив 1600 человек со всей России. Однотипная телепрограмма заняла лишь третье место в списке главных раздражителей. Еще сильнее россиян нервируют реки алкоголя, которые наполняют наше новогоднее окружение хоть и веселыми, но не очень адекватными людьми. Но сильнее всего бесит шум от петард и фейерверков - каждый пятый из нас назвал грохот пиротехники главной причиной источником праздничного возмущения. Больше всего он раздражает родителей маленьких детей, а также хозяев домашних животных.

Кстати, в нынешнем году любителей новогодней тишины ждет особо изощренная пытка. По данным интернет-магазинов, реализация пиротехники сейчас бьет все рекорды. Готовить боезапас россияне начали еще осенью: в ноябре продажи петард и фейерверков выросли в 6,5 раз по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в начале декабря – уже в 9 раз! В аптеках, надо полагать, скоро резко взлетит реализация беруш и успокоительного. А в оружейных магазинах вырастут продажи... Впрочем, надеемся, до этого не дойдет и любители тишины ограничатся берушами и мирными переговорами с соседями.

Набор прочих новогодних раздражителей стандартный: недосып, большие расходы, переедание, горы посуды и т. д. А самый печальный ответ - «Одиночество», когда скучно и грустно, и некому рюмку подать. Встречается он редко, но что показательно - мужчины на эту проблему жалуются в три раза чаще, чем женщины. Дамам все-таки легче найти компанию.

Но не все так печально. Радует, что на вопрос «Что вас раздражает в новогоднюю ночь» самый популярный ответ - «Ничего». А раз так, давайте выпьем за наступающий Новый год, взорвем заготовленные петарды и включим «Иронию судьбы»!

Кстати, говорят, ее пересняли в США. Надо бы посмотреть...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что больше всего раздражает вас в новогоднюю ночь?

Ничего не раздражает - 28%

Фейерверки, петарды, шум - 19%

Слишком много алкоголя, пьяных людей - 10%

Одно и то же по телевизору, нечего смотреть - 7%

Недосып - 3%

Одиночество - 2%

Слишком быстро заканчивается - 2%

Одержимость празднованием - 2%

Другое (все раздражает, большие расходы, гора посуды и т. д.) - 23%

Затрудняюсь ответить - 4%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.

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