В 2021 году россияне чаще боролись с насморком, чем сбивали температуру: названы топ-5 самых популярных видов лекарств

В уходящем году россияне лечились лекарствами, которые есть в каждой домашней аптечке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики Центра развития перспективных технологий, который отвечает за цифровую маркировку лекарств в России (государственная система маркировки «Честный ЗНАК»), выяснили, какие препараты чаще всего покупали в аптеках россияне во второй год пандемии COVID-19.

По количеству проданных упаковок в первой пятерке оказались в основном недорогие, давно знакомые всем лекарственные средства, которые есть практически в каждой домашней аптечке:

1-е место - сосудосуживающие капли/спреи на основе ксилометазолина (препараты для снятия заложенности носа) - куплено 127 млн упаковок;

2-е место - цитрамон (популярное дешевое обезболивающее и жаропонижающее средство) - 58,4 млн упаковок;

3-е место - ибупрофен (обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное - врачи обычно советуют применять как при ковиде, так и при выраженных постпрививочных реакциях: высокой температуре, головной боли, ломоте в мышцах и суставах) - 54,6 млн упаковок;

4-е место - омепразол (препарат для снижения выработки соляной кислоты в желудке, применяется при заболеваниях ЖКТ) - 54 млн упаковок;

5-е место - цефтриаксон (антибиотик) - 50 млн упаковок.

Судя по рейтингу, проблемы с заложенностью носа мучили жителей нашей страны чаще, чем повышенная температура. В то же время в ряде регионов жаропонижающие препараты больным ковидом, которые лечатся на дому, врачи приносят бесплатно. А вот капли и спреи для носа в этот список не входят, поэтому на них приходится самостоятельно раскошеливаться всем и везде.

Особенностью пандемийного года стал высокий спрос на средства - ингибиторы протонной помпы (ИПП), то есть лекарства, снижающие выработку соляной кислоты в желудке. Врачи отмечают, что, по всей видимости, вклад внес не только ковид, который бьет, в том числе, по желудку. Но и последствия лечения коронавирусной инфекции. Дело в том, что ряд препаратов для антиковидной терапии (кортикостероиды, антикоагулянты, антибиотики) могут давать серьезные побочные эффекты именно для желудочно-кишечного тракта. В процессе восстановления пациентам требуется прием тех самых ИПП, самое дешевое лекарство этого класса - омепразол.

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Какие препараты могут навредить сильнее всего при самолечении ковида на дому

Судя по соцсетям и откликам врачей, самолечение многих болезней, включая коронавирусную инфекцию, у нас цветет буйным цветом. Специалисты предупреждают: несколько препаратов, которые очень часто по своей инициативе начинают принимать больные ковидом, могут нанести серьезный ущерб организму.

- Антикоагулянты (кроверазжижающие препараты): назначаются врачом строго по показаниям. В частности, при лечении на дому - только если у пациента есть высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений, рассказал «КП» врач, фармаколог, кандидат медицинских наук Юрий Киселев. Неоправданный прием антикоагулянтов чреват кровоизлияниями, в том числе, в мозг - геморрагическими инсультами.

- Гормональные противовоспалительные препараты (кортикостероиды): должны применяться только в больнице, под присмотром врача, подчеркнул в эфире программы «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников. Среди возможных побочных эффектов дексаметазона, одного из самых распространенных кортикостероидов - повышение внутричерепного давления, повышение внутриглазного давления с повреждением зрительного нерва, нарушения сна, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, панкреатит, стероидный сахарный диабет и др.

- Антибиотики: при ковиде могут применяться исключительно в случае развития бактериальных осложнений коронавирусной инфекции, что встречается крайне редко, подчеркивают врачи. Как правило, антибиотики требуются тяжелым пациентам, попавшим в реанимацию. Самолечение антибактериальными лекарствами чревато неблагоприятными последствиями, в числе которых антибиотикассоциированные колиты, то есть серьезное воспаление слизистой оболочки кишечника, предупредил Александр Мельников.