«За гранью абсурда»: Евросоюз требует у России 290 млрд евро из-за импортозамещения

Евросоюз и США пожаловались на Россию во Всемирную Торговую Организацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«НЕ ПОКУПАЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ»

«А чего вы наши товары покупать не хотите?» - обиделись чиновники Евросоюза и накатали жалобу на Россию во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Давайте разберемся, в чем конкретно мы «провинились» на этот раз и откуда взялась цифра. Вот пара претензий из длинной жалобы ЕС:

- В России существует ограничение: при госзакупках отечественные товары должны составлять до 90%. Такая квота введена для 250 видов продукции, включая транспортные средства, оборудование, медицинские приборы, текстильные изделия.

- Российским компаниям, которые хотят закупить определенную продукцию машиностроения, нужно получить разрешение у комиссии по импортозамещению. А для покупки российской машиностроительной продукции такое разрешение не требуется.

Как утверждают в ЕС, эти и другие меры ущемляют интересы иностранных организаций при продаже товаров российским компаниям по системе госзакупок. А это, по их мнению, противоречит правилам ВТО. В результате европейские компании теряют выручку. Какую именно? А вот какую (цитируем документ с сайта ВТО):

- В 2019 году общая стоимость опубликованных тендеров российскими государственными компаниями составила 23,5 трлн рублей, или примерно 290 млрд евро, - скрупулезно подсчитали в Евросоюзе. И именно эту сумму теперь требуют у России.

Цифра, конечно, очень странная. Во-первых, кто сказал, что европейцы должны выигрывать в России все тендеры до единого? Во-вторых, ВТО не запрещает здоровый протекционизм, которым занимаемся не только мы, но и практически все страны. И что самое интересное, даже иностранные эксперты в западной прессе утверждают: на основании подобных жалоб оштрафовать Россию вряд ли удастся. По простой причине: заволокитят. Даже если будет создана специальная комиссия ВТО, которая проведет расследование и выпишет нашей стране некий штраф, Россия имеет право наложить вето и обжаловать его.

«МЫ ПРИВЫКЛИ К БЕЗОСНОВАТЕЛЬНЫМ ОБВИНЕНИЯМ»

К слову, это уже не первый подобный «наезд» на Россию за последние дни. Торговый представитель США Кэтрин Тай 22 декабря обвинила нашу страну в том же самом - нарушении норм ВТО по импортозамещению. По ее словам, Россия дает чересчур большие преференции собственной продукции и сохраняет излишние ограничения на импорт. В результате американские компании не могут на равных конкурировать с российскими на нашем рынке.

С одной стороны, во всех этих жалобах из Европы и США даже есть некая логика. Философия ВТО в том и состоит, чтобы страны-участницы активнее торговали друг с другом, обменивались товарами и технологиями, развивались сами и другим помогали.

С другой стороны, мы бы и рады торговать. Да вот только не дают! Всему виной пресловутые санкции, которые против нас вводили и Европа, и Америка. Яркий пример: 25 декабря новый российский самолет МС-21 совершил первый полет с крылом из композитных материалов российского производства. Раньше материалы для лайнера закупали на мировом рынке, как это делают те же Boeing и Airbus. Да только в 2018 году из-за санкций иностранцы прекратили поставки нужных компонентов. Вот и пришлось налаживать производство собственных аналогов. Так кто кому не дает свободно конкурировать?

Неудивительно, что в России все эти претензии считают надуманными.

- Мы привыкли к безосновательным обвинениям со стороны США в наш адрес, но это превзошло все наши ожидания. По ее (Кэтрин Тай, - Ред.) словам, нарушение норм и правил ВТО ставит американских предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции. И это говорит представитель страны, которая завалила мир односторонними санкциями, - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. - Конечно, пенять нам импортозамещением, когда мы много лет слышим, что нам будут строить козни то тут, то там, отключать то SWIFT, то еще что-то, - извините, это уже за гранью абсурда.