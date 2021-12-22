Захарова заявила, что США и ЕС сами нарушают правила ВТО

Мария Захарова прокомментировала заявление Вашингтона о том, что Россия нарушила правила ВТО. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Вашингтона в адрес России в нарушении норм ВТО. По словам Захаровой, нормы этой организации нарушали США и ЕС, но не Российская Федерация. Такое заявление она сделала в эфире Соловьёв LIVE.

«Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями», - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД добавила, что российское импортозамещение является не ударом по правилам ВТО, а ответной реакцией на односторонние санкции.

«Торгпред США посчитала, что российское импортозамещение является ударом по правилам ВТО. Она просто, наверное, либо не знает, либо запамятовала, что импортозамещение является ответной реакцией на односторонние санкции, в частности, Евросоюза, а Евросоюз эти санкции принимал под нажимом Соединенных Штатов Америки, что выяснилось несколько лет назад», - сказала Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не согласны с заявлениями в США о нарушении правил ВТО со стороны РФ.

Как сообщалось на kp.ru, США намерены использовать средства и механизмы Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли.