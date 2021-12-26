В Турции девушка вышла замуж за облившего ее кислотой парня

Молодая турчанка вышла замуж за человека, который изуродовал ее, плеснув в лицо кислотой Фото: Кадр видео

Это явно не самая романтичная история в мире, зато отличная иллюстрация для выражения «любовь слепа». Молодая турчанка вышла замуж за человека, который изуродовал ее, плеснув в лицо кислотой, передает NYP.

20-летняя Берфин Озак несколько месяцев встречалась с 23-летним Казимом Озаном. Что именно пошло не так в этом романе, не так уж важно. Главное, что девушка решила, что им больше не по пути. А вот молодой человек так явно не считал: он бомбардировал бывшую сообщениями и звонками, несколько раз подкарауливал ее на улице, чтобы поговорить. А в конце концов, видимо, рассудил, что если Берфин не будет с ним, не будет ни с кем. Он в очередной раз подкрался к девушке на улице и плеснул ей в лицо кислотой.

Агрессивное химическое вещество не только изуродовало лицо девушки, но и сделало ее слепой на один глаз. Казима за его выходку быстро арестовали. Пока шло следствие и суд он буквально забрасывал бывшую письмами с просьбами о прощении. И, как ни странно, та в конце концов сдалась.

Такой была 20-летняя Берфин Озак до несчастного случая. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы много общались в письмах. Я поняла, что он любит меня, а я люблю его, - написала девушка в своем прошении отозвать иск.

Но тут в дело вступили социальные сети. Девушка подверглась сильнейшей критике в социальных сетях: никто не мог понять, почему она не просто простила изуродовавшего ее парня, но и готова связать с ним свою жизнь. Видимо, Берфин была, мягко говоря, не в самом стабильном состоянии, потому что снова изменила свое решение и попросила судью восстановить жалобу.

Агрессивное химическое вещество не только изуродовало лицо девушки, но и сделало ее слепой на один глаз. Фото: Кадр видео

В конце концов Казима осудили на 13,5 лет лишения свободы. И еще один невероятный поворот: из-за ковидных ограничений, положительных характеристик и изменениях в законах парень вышел на свободу довольно быстро, не отсидев и десятой доли срока.

Настоящим шоком для турецкого общества стало и то, что почти сразу после освобождения Казим сделал предложение своей жертве — и она согласилась. На церемонии отказались присутствовать родственники невесты, которые в ужасе от этого союза.

- Берфин вышла замуж без нашего ведома. Я боролся за нее много лет, но все это было напрасно, - заявил местным СМИ разгневанный отец.

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