Названы три простых шага к победе над телефонными мошенниками в России

Чаще всего жулики представляются сотрудниками банков Фото: Shutterstock

- Алло, Полина Васильевна? Это ваш участковый. В районе активизировались телефонные мошенники и вымогатели, будьте бдительны! Пожалуйста, запишите мой мобильный и сообщите мне, если они будут вас беспокоить.

Что было дальше, вы, наверное, уже поняли. Проходит немного времени и Полине Васильевне, естественно, звонит телефонный мошенник. Называет ее адрес, угрожает и требует положить 200 тысяч в ячейку в торговом центре около ближайшей станции метро. Будучи женщиной сознательной, Полина Васильевна перезванивает «участковому». Тот ее сердечно благодарит и просит помочь в задержании преступника - выступить в роли живца. Для этого надо прийти, куда сказал мошенник...

- ...и принести деньги, - обозначил главную деталь «участковый». На этом Полина Васильевна повесила трубку.

Полина Васильевна много лет работает в «Комсомольской правде» и по долгу службы читает все наши тексты. А пишем мы о телефонных аферистах, мягко говоря, нередко. Но даже она с ходу не раскусила тот театр, который перед ней разыграли жулики. Понятно, что они тоже эволюционируют, методы их работы меняются. Но итог всегда один - назовите данные вашей карты, секретный код из смс или отправьте деньги на наш «безопасный счет» (либо просто отдайте их нам).

И вреда от них все больше: по данным Центробанка, в III квартале 2021 года мошенники украли у россиян 3,2 млрд рублей - на 18% больше, чем годом ранее. При этом эксперты уверены: вред от телефонных мошенников можно серьезно снизить. Как это сделать? Чтобы в этом разобраться, давайте рассмотрим все три этапа «взаимодействия» афериста с жертвой.

Этап 1: звонок

Первый бастион в борьбе с жуликами – блокировать их вызовы.

- У операторов связи есть техническая возможность пресекать мошеннические звонки. И они стараются это делать. Но таких звонков очень много, операторы не справляются с валом информации, - комментирует kp.ru Ирина Зиновкина, директор по консалтингу группы компаний InfoWatch.

При этом у многих мобильных операторов и банков есть действительно хорошие разработки. Например, у автора этих строк стоит банковское приложение, которое отсекает большинство звонков от спамеров и жуликов. А один мобильный оператор придумал программу для защиты от подменных номеров (это когда вам звонят мошенники, а на телефоне высвечивается номер банка). Во время звонка оператор отправляет запрос в информационную систему банка: это точно от вас? Если ответ отрицательный - вызов блокируется.

Главная проблема - в том, что все эти разработки разрозненные. Так почему бы банкам и операторам связи не объединить свои разработки и базы «нехороших номеров» в общую систему?

- К счастью, они начинают понимать, что в одиночку с проблемой не справиться. И сотовые операторы начинают кооперироваться с банками, обмениваться информацией и опытом, - говорит Ирина Зиновкина.

И еще один странный момент. Не так давно в России приняли закон, по которому операторы должны блокировать звонки с подменой номеров, которые поступают из-за границы. Отсюда вопрос: почему из-за границы с подменой номера звонить нельзя, а по России - можно?..

Этап 2: передача денег мошеннику

Банки используют искусственный интеллект, чтобы изучать наше поведение - как раз для того, чтобы помешать нам отправить деньги жуликам. Допустим, пенсионерка всегда покупала в магазине продукты да отправляла раз в месяц внукам по тысяче рублей. И вдруг пытается перевести полмиллиона непонятному гражданину.

- Если по счету проходит сомнительная операция, каких раньше за клиентом не водилось, то нормальный банк ее останавливает. После этого деньги остаются на счете, а оператор звонит клиенту и просит прийти в отделение. К сожалению, не все банки так делают, - констатирует kp.ru Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content Review.

Понятно, почему не делают - из жадности. Искусственный интеллект, технологии, персонал - все это требует затрат. Хотя денег у российских банков завались: за три квартала нынешнего года их прибыль выросла на 65%!

И раз они сами не хотят тратиться на защиту клиентов, надо им «помочь». Сейчас это пытается сделать Центробанк. В ЦБ подготовили поправки к закону «О национальной платежной системе». И хотят ввести некий «период охлаждения». Например, если клиент пытается провести подозрительную операцию, банк будет должен на двое суток заморозить эти деньги на счете. За это время клиент сможет прийти в себя и отозвать платеж, если поймет, что его развели аферисты. Осталось «всего ничего» - принять эти поправки.

- Кроме того, банкам стоило бы активнее рассказывать клиентам, как не стать жертвами мошенников. Выдавать им памятки, проводить обучение в отделениях. Часто пенсионеры ходят в крупные банки в одни и те же дни – например, когда поступает пенсия. И в эти дни можно было бы проводить такие «уроки». Пенсионеры бы с удовольствием послушали, это очень лояльная аудитория, - говорит Ирина Зиновкина.

Кстати, иногда у «непродвинутых» пенсионеров не получается перечислить деньги через приложение – тогда мошенники отправляют их за наличкой в отделение банка. На этот случай для банковских клерков стоило бы ввести обязательный опросник. Скажем, приходит бабушка и пытается опустошить свой счет. И если бы сотрудник спросил - «бабушка, какова цель снятия средств?» – то многие получили бы ответ - «Мне звонили из полиции и сказали положить их на безопасный счет».

Но голь, как известно, на выдумки хитра:

- Мошенники учат людей, как общаться с сотрудниками банка, - говорит Ирина Зиновкина. - Например, внушают им, чтобы говорили операторам: «деньги снимаю на свадьбу внучке».

Для таких случаев есть другой прием. Автор этих строк как-то пытался снять жалкие 300 тысяч (для банка жалкие, не для меня). Не дали! Ибо «деньги нужно заказывать заранее, оставьте заявку и приходите послезавтра». А к послезавтрашнему дню пенсионер опомнится и поймет, что его пытались развести.

Этап 3: перевод отправлен жулику

По нынешним правилам, когда деньги уже улетели на счет мошенника, нужно скорее писать заявление в полицию.

- У силовиков есть все инструменты для борьбы с телефонными мошенниками. Они имеют доступ к записи разговоров, могут определить, откуда поступили звонки, вычислять мошенников по голосу, определять их местонахождение и личность, блокировать телефонные номера и счета. Только они не любят этого делать. У полицейских есть куда более простые способы получить новые «звездочки», - говорит kp.ru Василий Солодков, директор банковского института Высшей школы экономики.

- Заявлений о телефонном мошенничестве сейчас очень много. Полиция не готова к такому шквалу, - добавляет Ирина Зиновкина.

Что делать? Эксперты уверены: в полиции нужно создавать специальный отдел по борьбе с телефонными мошенниками. Это особый вид работы, для него нужны специфические знания и оборудование. И пускай только этим и занимаются, не отвлекаясь на другие происшествия.

Но и стражам порядка нужно облегчить работу. Сейчас процесс выглядит так: жертва идет в полицию, пишет заявление, сотрудник заводит дело и через суд добивается блокировки подозрительного счета. Это занимает не один день, и понятное дело, что жулики уже давно все сняли.

- Бумажной волокиты должно стать меньше, - говорит Ирина Зиновкина. - Для этого нужно ускорить взаимодействие полиции с банками, чтобы решение о блокировке мошеннических счетов принималось как можно быстрее.

Причем государство не просто знает, как это сделать - оно это уже делает. Только в отношении мошеннических сайтов. Раньше их блокировали долго и мучительно – через заявление, суд и т. д. И вот уже несколько лет сайты, на которых представители власти усмотрели запрещенную информацию, блокируют моментально без суда и следствия. То же самое можно делать и со счетами.

И кстати, Центробанк уже разработал подобный механизм. ЦБ предлагает обязать банки блокировать счета, на которые поступают подозрительные суммы, на срок до пяти дней. За это время можно во всем разобраться и вернуть деньги.

Вы можете сказать: но ведь тогда появятся новые жулики. Они будут оплачивать покупки в интернете, а потом бежать в полицию и требовать блокировки счетов и возврата денег. Конечно, появятся! Но бороться с ними куда проще. Потому что банк прекрасно видит, куда были отправлены деньги: интернет-магазину или мутному физическому лицу. Да и вообще, мошенники редко идут в полицию с паспортом. Как-то это не по-мошеннически.

БДИ!

Способы защиты от аферистов:

А пока государство, банки и мобильные операторы не придумали убойной стратегии победы над жуликами, спасение обманываемых остается делом рук самих обманываемых. О главных правилах самообороны от телефонных мошенников рассказывает Сергей Половников, руководитель аналитического агентства Content Review.

1. Никому не сообщайте информацию, дающую доступ к вашим счетам: данные банковской карты, ПИН-коды, пароли из СМС, CVV/CVC-коды, указанные на обратной стороне пластика и т. д. Настоящий сотрудник банка, полиции, прокуратуры (в общем, не мошенник) не будет их у вас просить.

2. Никогда не переводите (не отдавайте, не кладите на счет) деньги незнакомцам!

3. Не публикуйте в интернете свой номер телефона. Так вас будут меньше донимать звонками.

4. Если вы не ждете звонка, просто не снимайте трубку, когда вам звонят с незнакомых номеров. А если сняли, не начинайте разговор первым. Услышав голос, номер могут записать в базу как «живой» и вас еще чаще станут доставать звонками.

5. Перезванивать на незнакомые номера тоже не нужно. Если вы хотите проверить, не из банка ли вас искали, позвоните по номеру, указанному на вашей пластиковой карте. Но если банк хочет донести до вас какую-то информацию, он найдет способ это сделать - например, пришлет СМС. А если по вашей карте есть подозрительная активность, то даже если банк не дозвонился, он заблокирует счета, чтобы с них не увели деньги. Так что не стоит бояться пропустить звонок из банка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

76% россиян регулярно получают звонки и смс от телефонных мошенников

9% из тех, кому звонили аферисты, отправили им деньги

3 млрд 206 млн рублей украли мошенники со счетов россиян в III квартале 2021 года. Это на 490 млн рублей больше, чем за такой же период 2020-го

1 млрд 314 млн похитили при помощи социальной инженерии (телефонное мошенничество, поддельные сайты госорганов и т. д.)

247 млн рублей удалось вернуть

24 424 мошеннических телефонных номера заблокировали операторы связи в III квартале - вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года

По данным Центробанка и ВЦИОМ.

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