Кейс-чемпионат «Пятёрочки» признан лучшим карьерным событием для молодёжи Москвы

В номинации «Лучшее карьерное событие для молодёжи Москвы» победил молодёжный кейс-чемпионат по предпринимательским идеям в ритейле #СтартАПни, который собрал свыше двух тысяч участников из более чем ста городов со всей страны.

В кейс-чемпионате «Пятёрочки» приняли участие студенты из свыше чем 300 вузов: МГУ имени М.В. Ломоносова, РАНХиГС, РЭУ имени Плеханова, НИУ «Высшая школа экономики», УрФУ имени Б.Н. Ельцина Финансового университета при Правительстве РФ, МГТУ им. Баумана, Всероссийской академии внешней торговли и других.

Всего кейс-чемпионат «Пятёрочки», который реализован в рамках собственной программы компании по работе с талантливой молодёжью, собрал 2 086 участников, они были объединены в команды по 5-6 человек. До финала участники прошли три отборочных этапа (видеовизитка, отборочный кейс и предзащита), несколько образовательных вебинаров, к предзащите полуфиналистов готовили профессиональные менторы. В финале пять сильнейших команд презентовали кейсы по повышению производительности магазинов – предложили бизнес-идеи, которые, на их взгляд, помогут повысить ключевые показатели эффективности розницы. Финал прошёл в прямом эфире в социальных сетях «Пятёрочки», его посмотрели более 600 тысяч зрителей. В результате жюри определили три команды-победителя, которые получили денежные призы от компании в размере 60, 90 и 120 тысяч рублей.

Премия «ВРаботе» вручалась впервые проектам в сфере трудоустройства молодёжи, карьеры и стажировок. Она является частью проекта «ВРаботе», организованного Правительством Москвы, Общественной палатой города Москвы и Ассоциацией студентов и студенческих объединений Москвы. Компании могли подать заявку в пяти разных номинациях: лучший студенческий карьерный проект, лучший университетский центр карьеры, лучший молодежный работодатель, лучшая стажёрская программа и лучшее карьерное событие для молодёжи. В состав экспертного жюри вошли президент и основатель ИТ-сервиса по поиску и подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров, директор по работе с персоналом Школы управления СКОЛКОВО Сергей Спасов, представители Центра занятости населения Москвы «Моя Работа» и Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.