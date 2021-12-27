Более 20 млн рублей было украдено у россиянина, который задолжал приставам 2,8 млн

Бизнесмены хранили дома большое количество валюты и рублей, которые стали добычей для преступников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Курьезный случай произошел в одной из квартир на улице Маломосковская в Алексеевском районе столицы. В полицию обратилась 37-летняя уроженка Риги Ирина К.* Женщина живет в Москве с 35-летним мужем Иваном К.* Супруги занимаются бизнесом, но судя по налоговой отчетности - дела идут не слишком гладко. В Федеральной службе судебных приставов за мужчиной числится крупный долг в 2,8 млн рублей, который бизнесмен не спешит выплачивать.

Несколько дней назад в квартиру супругов пробрались воры. Грабители обшарили все закутки в доме и нашли в шкафу тайник с крупной суммой денег. Бизнесмены хранили дома большое количество валюты и рублей, которые стали добычей для преступников.

«Прибывшая на место происшествия оперативная группа установила, что 21 декабря в промежуток между 11 утра и 3 часам дня в квартиру на улице Новомосковская пробрались воры. Хозяева в этот момент отсутствовали дома. Обыскав жилище, грабители нашли в шкафу тайник и похитили 255 000 $ США и 1 200 000 рублей. Общий ущерб от действий воров составил 20 145 145 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Известно, что квартира, где произошла кража - арендованная. По какой причине супруги-бизнесмены хранили такую крупную сумму в шкафу съемной квартиры, а не в банке, а также откуда у них столь крупная сумма денег, при учете большой задолженности перед государством - неизвестно. На все эти вопросы предстоит найти ответы следователям, которые занимаются этим делом.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ - Кража в особо крупном размере. Полиция разыскивает неизвестных преступников.

* - имена изменены.

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