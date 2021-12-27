Участковый объяснил избитой актрисе Инне Коляде, почему не заводят уголовное дело: "Вреда здоровью вообще нет"

Актриса Инна Коляда Фото: Instagram.com

Три недели назад стало известно о том, что 32-летняя актриса Инна Коляда попала в больницу после избиения. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и гематомы по всему телу. Медикам актриса рассказала, что она была избита в своей квартире. Инна написала заявление в полицию. Актриса довольно долго скрывала от общественности личность человека, который нанёс ей все эти травмы и отказывалась от комментариев журналистам. Она считала, что правоохранительные органы отреагируют на её заявление и привлекут обидчика к ответственности. Но оказалось, что участковый, который занимается её делом, не посчитал травмы девушки достаточным поводом для возбуждения уголовного дела.

Поэтому недавно Инна всё же решила придать свою историю огласке. Актриса рассказала, что напал на неё очень близкий до недавнего времени человек. Это был 32-летний Александр Рябышев — сын известных кинопродюсеров Альберта и Ольги Рябышевых. Больше полугода Инна состояла с ним в отношениях.

После случившегося Александр приносил Инне извинения через друзей и знакомых. Но у себя в соцсетях молодой человек опубликовал письмо, в котором признался лишь в двух пощёчинах, и утверждал, что не знает, откуда у его бывшей возлюбленной появились остальные травмы.

— Я знаю, что он рассказывает друзьям разные версии. А в полиции он вообще сказал, что спал, а я в это время набросилась и ударила его каким-то тупым предметом. Он написал ответное заявление, в котором утверждает, что получил от меня травмы. Но никаких документальных подтверждений этого ни я, ни мой адвокат не видели, — говорит Инна.

Сейчас актриса перебирает в памяти детали этих отношений и пытается понять, что за человек был с ней всё это время.

На лице остались следы побоев

В начале была сказка

Инна и Александр познакомились в апреле 2021 года, молодой человек очень красиво ухаживал за актрисой: дарил необычные букеты, писал стихи, был очень нежен и обходителен. Спустя месяц после знакомства Александр признался девушке в любви и рассказал о своём желании представить её родителям. Вскоре знакомство состоялось и Инну радушно приняли в семью. Александр убеждал Инну, что она особенная женщина. И актриса была уверена, что встретила свою любовь.

— Сначала всё было просто сказочно. А потом начались вспышки грубости, это всегда было внезапно. Он выпивал и совершенно непредсказуемо на меня срывался и говорил гадости. Я спрашивала, что происходит, но он либо говорил утром, что ничего не помнит, либо оправдывал происходящее тем, что устал и был пьян, — вспоминает Инна.

Со временем такие ситуации стали происходить всё чаще. Хамства и грубости становилось всё больше, романтики всё меньше.

— Постепенно нежное романтичное и про любовь как-то прошло, начались оскорбления, унижения и мат. Он мог вечером вспылить на меня. А на утро всё забыть и предложить жить вместе. Как будто эмоциональный маятник с каждым днём раскачивались всё больше, — говорит актриса.

После очередной вспышки гнева, Инна не выдержала и решила поставить точку в этих отношениях. Пара рассталась. Но Александр не собирался так легко сдаваться, несколько раз он приезжал к Инне в попытках помириться.

— Он каждый раз приезжал пьяный, стоял на коленях в луже с букетом цветов, просил у меня прощения, говорил что больше так не будет. Но каждый раз все разговоры заканчивались тем, что он обвинял во всём меня, снова грубил и оскорблял, и мы снова ругались, — вспоминает актриса.

32-летний Александр Рябышев — сын известных кинопродюсеров Альберта и Ольги Рябышевых. Фото: СОЦСЕТИ

"Тварь, сука, убью"

Третья попытка примирения могла бы закончиться удачно, Инна была готова простить Сашу и строить отношения дальше. Но спустя несколько часов после этого решения, избитая актриса попала в больницу.

Инна рассказала, что накануне этого вечера Александр долго уговаривал её встретиться, просил прощения и обещал исправиться. Актриса поддалась на уговоры и согласилась, чтобы молодой человек приехал. Паре удалось договориться, Александр обещал, что будет относиться к Инне уважительно, говорил, что будет носить её на руках и признавался в любви. Девушка сдалась. В тот вечер, молодые люди, казалось, забыли все обиды и стали планировать совместное будущее.

— Мы говорили о свадьбе, о детях. Всё было хорошо. Но потом он выпалил, что не готов нести ответственность. Я ответила, что тогда и не стоит затевать эти отношения, ведь он взрослый мужчина, а не маленький мальчик. После этих слов он отвесил мне пощёчину. Я сказала что бы он убирался из моего дома, это была последняя капля. Но он продолжил меня бить. Он бил руками и ногами по голове, животу, рукам. Я пыталась сопротивляться, защищаться, но куда там против мужчины, он сильнее. Он буквально взбесился, кричал: "Тварь, сука, убью", мне было очень страшно. Я пыталась выбежать из квартиры и попросить помощи, — вспоминает Инна.

Хоть Александр и утверждает, что не знает, откуда появились травмы Инны, очевидцы говорят обратное. Соседка актрисы рассказала о том, что она видела и слышала той ночью.

— Это было около часа ночи, у меня залаяла собака, я вышла в коридор посмотреть, что происходит. Я слышала удары и крики, посмотрела в дверной глазок и увидела, как открывается дверь, а Инна пытается выбежать из квартиры. Но Александр хватает её сзади и бьёт по голове. Она ударилась о стену и упала, потом он стал наносить ей удары ногами. В какой-то момент ей удалось выбежать в подъезд, и звуки ударов и крики уже были слышны оттуда. Я хотела выйти, но мне было очень страшно. Потом я видела, как Инна забежала обратно в квартиру и закрыла дверь изнутри. Но Александр не уходил, он ещё долго бил в дверь кулаками и кричал: "Открой, тварь", — вспоминает Алина (имя изменено).

Безнаказанность

Несмотря на обширные травмы и свидетельские показания, по факту избиения всё ещё не заведено уголовное дело.

— Участковый не приходил меня опрашивать, не осмотрел место происшествия и вообще сказал, что моему здоровью не было причинено никакого вреда, — возмущается артистка.

В распоряжение kp.ru попала запись разговора с полицейским, на которой он говорит, что вреда здоровью нет, и если бы у актрисы были осколочные переломы или рассечения, которые подолгу не заживали, и их нужно было несколько раз зашивать, тогда было бы о чём говорить. А пока он не видит причин для возбуждения уголовного дела.

Актриса подала в прокуратуру жалобу на действия сотрудников полиции, Инна надеется, что её обидчик понесёт заслуженное наказание.