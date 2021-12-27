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Политика27 декабря 2021 9:06

Шойгу: неофашисты за решение крымчан отыгрываются на Донбассе

Присоединение спасло жителей полуострова от нашествия "нелюдей"
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Министр обороны России Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Министр обороны России Сергей Шойгу 27 декабря рассказал об организации и становлении Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС создано 1990 году), которое он возглавлял более 20 лет. После рассказа о миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине, Тиморе, Йемене, Конго, Грузии и Косово он дал свою оценку событиям 2014-го года на Украине.

- На Украине не мы помогали им, начиная с 2000-х, самим последовательно бить свои горшки, разрушая страну. И слава Богу, что под руководством нашего Президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось. Там был бы такой очаг, что не потушили бы всем миром. Мы до сих пор видим последствия попыток этих нелюдей вместе с украинскими войсками навести свои порядки в Донецкой и Луганской областях, - рассказал Сергей Шойгу.

Он также отметил, что осознание того, что "большая страна распадается так, что потом не склеить" пришло еще в 1993-м году, после известных событий в Москве.

Известно, что о попытка разыграть такой опасный сценарий в Крыму не осталась незамеченной. И жители этой благодатного полуострова: русские, татары, украинцы, греки, армяне и представители других народов сделали свой выбор: отказались делить благодатные земли сказочного полуострова с киевскими властями, которые много лет демонстрировали свою бездарную хозяйственность в Крыму. Благодаря этому решению крымчане избежали военного положения, которое мы сейчас наблюдаем на Донбассе.

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