Шойгу заявил, что мир в Крыму удалось сохранить благодаря России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о будущем, которое могло ожидать крымчан, если бы полуостров не вернулся в состав России в 2014 году. По мнению политика, в таком случае на эту территорию могли хлынуть украинские неофашисты.

"Слава богу, что под руководством нашего президента в 2014-м удалось сохранить мир в Крыму. Потому что, если бы вся эта публика — украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наемники из европейских стран и США — прибыли тогда после совершения в Киеве госпереворота, как они собирались, в Крым, — уверяю, никому бы мало не показалось", - заявил Шойгу в интервью "АиФ".

По мнению министра, Крым мог стать одним из главных очагов нестабильности в мире. Успокоить ситуацию там, считает Шойгу, не удалось бы даже общими усилиями.

Как резюмировал министр обороны, Россия до сих пор видит последствия попыток украинских войск совместно с другими силами "навести свои порядки" в Донецкой и Луганской областях.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Минобороны США прокомментировали слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят на востоке Украины провокации с применением химических веществ, назвав их "несоответствующими действительности".