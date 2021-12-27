Минобороны Украины обязало женщин встать на учет в военкоматы

Сборы украинских резервистов под Харьковом, декабрь 2021 г. Фото: REUTERS

Украина стремительно милитаризуется. Минобороны выпустило приказ, согласно которому женщины в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на учет в военкоматах и получить военно-учетную специальность. Нет, речь не о врачах, медсестрах, связистках и т.д., которые имеют ВУС во многих странах. Вернее, не только о них. Действие нового приказа распространяется и на представительниц совершенно мирных профессий: секретарш, артисток, библиотекарш, специалистов архивного дела, деловодства, бухгалтерш, складских служащих, специалисток ветеринарной гигиены и работниц искусств. Перечень велик и всеохватывающ. Спустя несколько дней после опубликования приказа в Минобороны дали пояснения, что ни беременность, ни наличие малолетних детей не выводит женщин из-под действия приказа. Все они обязаны в течение ближайшего полугода прибыть в военкомат и встать там на учет. При этом, речь не идет только лишь об учете, поскольку специалисты ведомства заговорили и о проведении для таких женщин-резервисток военных сборов. Правда, направлять на военные сборы резервисток пока обещают только по их собственному желанию. Впрочем, этот пункт может быть пересмотрен в любое время, если в ведомстве посчитают это необходимым. Будут ли беременные обеспечены на сборах акушерской помощью, неизвестно.

Сейчас украинки массово записывают ролики, адресуя их Зеленскому, в которых демонстрируют всякого рода непристойности и хорошо известные всему миру жесты, выказывая тем самым свое нежелание милитаризоваться по указке сверху. На сайте президента Украины зарегистрирована и уже больше 14 тысяч подписей набрала петиция за отмену приказа. После того, как количество подписавшихся перевалит за 25 тысяч, Зеленский будет обязан рассмотреть ее и дать ответ. Примечательно, что на такой шаг украинские власти пошли при президенте Зеленском, который сам откосил от срочной службы армии, а в период 2014-2017 годов четырежды проигнорировал повестки о призыве в армию, в том числе и скрываясь на съемках в России.

Если говорить серьезно, то в современной истории трудно найти аналоги нынешним решениям украинских властей. На ум приходят разве что женские ударные батальоны Временного правительства да создание в нацистской Германии отрядов "Фольксштурма" в последние месяцы Второй Мировой войны. Правда, фольксштурмовцами становились и подростки, и пенсионеры без ограничения возраста, но вот женщин в обязательном порядке туда вроде бы не додумался записывать даже Гитлер.

В отличие от Зеленского.