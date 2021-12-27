Возмутительно откровенный наряд помощницы замминистра и глубокое декольте Надежды Савченко: Украину потрясли две дамские фотосессии

Кристина Тишкун и Надежда Савченко отличились фотосессиями. Фото: СОЦСЕТИ

Скандалом обернулась поездка замминистра образования Украины Игоря Грабарука во Львов, где чиновник провел встречу с мэром города Андреем Садовым. Внимание всех на официальной фотографии с переговоров привлекла эффектная длинноногая брюнетка с чрезвычайно смелым декольте и в узком обтягивающем платье со смелым разрезом на боку. Выяснилось, что девушка является помощником замминистра 27-летней Кристиной Тишкун, достаточно хорошо известной на Украине своими смелыми фотографиями в откровенных купальниках.

Тишкун предстала на официальном мероприятии в откровенном наряде Фото: СОЦСЕТИ

Тишкун опубликовала несколько фотографий пребывания с чиновником во Львове, в том числе, в соболиной шубе, которая, как оценили, стоит, минимум, 20 тысяч долларов. После поднявшегося в сети обсуждения и осуждения, она недоуменно возразила в своем аккаунте: "А в городской совет нужно выбирать наряды? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно". Правда, тут же закрыла комментарии. Слишком много оказалось желающих поспорить о вариантах наряда для "службы эскорта" и удобстве сапог на высоченных шпильках.

Кристина Тишкун накинула на плечи соболиную шубку. Фото: СОЦСЕТИ

- Одна девочка перестала обращать внимание на чужое мнение. Позже врачи нашли у нее первые жизненные успехи, - подписала она ранее одну из самых фривольных своих фотографий.

- Надо было своей эммм… спутнице объяснить, научить так сказать… Сходить с ней в шопинг как в фильме "Красотка". Выбрать так сказать другой костюм. А иначе оставлять ее в номере гостиницы. Наедине с ее инстаграмами, удобными-комфортными каблуками и разрезами, - посоветовали в сети уже ее спутнику, 52-летнему замминистра.

Скандал с Тишкун пылает до сих пор, но ее невольной соперницей вдруг выступила Герой Украины Надежда Савченко, которая так и не смогла похудеть после голодовки в российской тюрьме. Савченко опубликовала свою фотосессию "знойной женщины, мечты поэта" в роскошном, по ее мнению, платье. Под которым, как едко подметили комментаторы, припомнив обвинения Савченко уже на Украине, по которым ее взяли под арест, невзирая на статус депутата Верховной рады, можно спрятать если не миномет, то гранатомет уж совершенно точно.

Надежда Савченко похвасталась новой фотосессией. Фото: СОЦСЕТИ

Тишкун в ее наряде, безусловно, не только симпатичнее Савченко, но и безопаснее для окружающих в своих нарядах. Потому как не то что гранатомет, но и нормальный пистолет там спрятать просто негде.

А встанут ли эти дамы на учет в военкомате, как им предписано министром обороны Украины?