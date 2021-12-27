«Будет напряженно»: в 2022 году обещают двухзначный рост цен на продукты из-за удобрений

Почему из-за проблем в Европе и Америке должны дорожать продукты на полках магазинов в России? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В наступающем году цены на продукты опять будут расти. Виноваты в этом газ, удобрения и паника на мировых рынках. Это один из самых неутешительных прогнозов — 2022. Осталось понять, почему из-за проблем в Европе и Америке должны дорожать продукты на полках магазинов в России, у которой и свой газ, и свои ставшие дефицитными удобрения. Разбираемся с экспертами.

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ГАЗ?

Цепочка такая. Из-за «газового кризиса» в Европе практически встало производство аммиачных минеральных удобрений, для которого нужно много вздорожавшего газа.

-В Великобритании, например, уже закрылось три завода, поскольку по тем ценам, что получаются, покупать удобрения никто не будет. Та же проблема в США, Канаде, по всему миру, - объясняет директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов. - Нехватка удобрений может сказаться и, скорее всего, скажется, на общей урожайности в наступающем году. А мы уже и без этого видим рост цен на продовольствие по всему миру на фоне пандемии.

Дефицит удобрений сказывается на урожайности зерновых, цены на которые и так выросли в этом году. А рост цен на зерно тянет за собой многое другое — например, стоимость мясных и молочных продуктов, поскольку зерно входит в комбикорма.

Удобрения в комплексе фасовки минеральных удобрений дистрибуционно-логистического центра сети по продаже минеральных удобрений в Брянской области. Фото: Владимир Горовых/ТАСС

НАМ УДОБРЕНИЙ ХВАТАЕТ — ИЛИ ВСЕ ПРОДАЛИ НА ЗАПАД?

В России ситуация уникальная. У нас свой газ, и мы крупнейший производитель тех самых дефицитных удобрений. Да и зерна тоже.

И это вроде бы здорово. Но не совсем. Как сообщил недавно в интервью журналу Forbes первый вице-премьер Андрей Белоусов, мировые цены на удобрения сейчас выше внутренних в четыре раза. Что из этого следует, вы, наверное, догадываетесь.

- Забита вся железнодорожная сеть на северо-западе, все везут (от нас в Европу — Ред.) — вагонами, фурами, чуть не в портфелях, - рассказал вице-премьер.

Правительство вроде бы меры приняло.

- Чтобы не допустить роста цен и дефицита, введены временные ограничения на вывоз удобрений. Фактически правительство закрепило существующие пропорции между внутренним и зарубежными рынками. Такое квотирование экспортных поставок не отразится негативно на производителях, но не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, - объяснил «КП» их суть вкратце экс-начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев.

Тем не менее у нас, как говорят эксперты, свои проблемы — и без добавочных европейских.

- Обеспеченность удобрениями низкая. И при нынешних внутренних ценах, которые сильно отстают от мировых, у сельхозпроизводителей не хватает денег на удобрения, Минсельхоз говорил о недоборе около миллиона тонн, - утверждает Анатолий Тихонов. - Сейчас вопрос, что будет делать правительство, поможет ли сельчанам к весне закупить удобрения.

ТАК ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ?

Как же вся эта заваруха отразится на наших прилавках? Сразу несколькими путями.

- В частности, через цены на всю импортную сельхозпродукцию, включая сырье и материалы, которые используют наши отечественные производители, - объясняет Анатолий Тихонов.

Например, уже плачут тепличники — поставщики отечественных помидоров-огурцов. Они утверждают, что им приходится использовать сложные импортные удобрения, которых в России производится недостаточно.

- В защищенном грунте без минеральных удобрений в принципе невозможно производство, поэтому дефицит и отсутствие минеральных удобрений на приведет к снижению объемов предложения овощей во внесезонный период, а снижение предложения всегда ведет к резкому увеличению цен, и ситуация может сложиться очень непростая, - пожаловался «КП» президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

ИТОГО

«СЕЙЧАС ХОТЯ БЫ СВОЙ УРОЖАЙ ЕСТЬ — В 90-Е БЫЛО ХУЖЕ»

-Мы ждем повышения цен и, к сожалению, увеличения продовольственной инфляции в следующем году. До каких высот, это пока вопрос. Но ожидания напряженные - думаю, будет немного хуже, чем в этом году. Скорее всего, продовольственная инфляция останется двухзначной, - подводит черту под прогнозами Анатолий Тихонов. - Хорошего во всем этом то, что доктрина продовольственной безопасности у нас работает. Гораздо хуже было в 90-е, когда ни доходов не было, ни урожая. А сейчас хотя бы свой урожай есть, вопрос в его доступности для всех. Надо думать о том, как поддерживать наиболее экономически уязвимые группы населения, которые больше всех страдают от роста цен на продукты.