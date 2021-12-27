Вице-премьер Абрамченко заявила, что нет причин для скачка цен в России после Нового года

Виктория Абрамченко Фото: Иван МАКЕЕВ

В России нет предпосылок для роста цен после Нового года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, стабилизации цен способствуют хороший урожай и меры, принимаемые российскими властями для снижения инфляции.

"Для скачкообразного роста цен нет никаких предпосылок. Урожай по многим культурам собран хороший, - уточнила заместитель председателя правительства. - По масличным очень хороший урожай – 23 миллиона тонн. По сахарной свекле – 40 миллионов тонн. По зерновым, пшеница в том числе – 123 миллиона тонн, 77 миллионов тонн – пшеница ".

По словам Абрамченко, скачок цен на продовольствие в мире был намного сильнее, чем в России. Так, если у нас стоимость продуктов в 2021 году выросла на 10-11%, то в других странах – на 30-31%, заявила вице-премьер со ссылкой на информацию Продовольственной и сельскохозяйственной Организация Объединенных Наций.

Как ранее писал сайт kp.ru, минэкономразвития России опубликовало новый обзор "О текущей ценовой ситуации". Как отмечается в документе, инфляция в России с 14 по 20 декабря ускорилась до 8,22% в годовом выражении. Неделей ранее она составляла 8,11%.