Проверенные и бесполезные советы, как не напиться в новогоднюю ночь

Знающие люди давно начинают с аксиомы – надо заранее определиться, что конкретно пить в новогоднюю ночь. Фото: Shutterstock

Подобные рекомендации, будто национальная идея, возникают навязчиво и по четкому графику каждый год. Правда, ненадолго - благополучно забываются еще за пару часов до боя курантов. У кого-то и раньше, если, к примеру, начать встречать 2022-й с армейским товарищем, позвонившим с Сахалина или из Владивостока…

Тем не менее, наше дело – помочь и понять. А уж «принять» – дело добровольное…

Своими проверенными рецептами не перебрать с нами поделился организатор гастрономических туров. Кому, как ни ему, проведшему не один десяток дегустаций, знать, как сохранить форму, когда спиртное течет рекой.

Важно!

С медицинской точки зрения нет безопасной дозы алкоголя. Спиртное оказывает токсическое воздействие на организм. Особенно опасно оно для детей и подростков, для которых выпитый тайком «элексир взрослости» может стать причиной сильнейшего отравления или даже гибели.

Берегите себя! Пейте, пожалуйста, в меру. И не наливайте детям «попробовать».

Водка, коньяк или шампанское? Главное – концепция

Знающие люди давно начинают с аксиомы – надо заранее определиться, что конкретно пить в новогоднюю ночь.

Если водку – то только водку.

Шампанское в этом случае лучше только пригубить. Для приличия.

В водке таится одна из главных тайн загадочной русской души, которую иностранцы разгадывают веками. И понять нас никак не могут.

Дело в том, что абсолютно все крепкие напитки мира, будь то виски, ром, арманьяк или джин, коньяк или арманьяк, по правилам, принятым цивилизованным сообществом, принято пить после еды. Завершающий дижестив.

Почему так?

Да потому, что все они имеют свой «букет» и аромат, за которые и ценятся напивающимися иностранцами. Кстати, водку наши западные и восточные партнеры тоже пытаются пить уже «после», выискивая в ней какие-то волшебные оттенки. А там, априори, - ни Чехова, ни Достоевского. Ни балерин из Большого театра. Пустота. Потому, что идеальная для приема организмом русская водка по своей сути – жидкость без цвета, запаха и вкуса. Помните, - нашими родителями было принято заветную бутылочку перед застольем закладывать в морозилочку. Или на полчасика – в снег. А потом за столом следить, как по стопочке бежит-скатывается такая прозрачная игривая слеза. Прям, как наша жизнь – снаружи светлая, внутри крепкая, а к утру –противная!

Так вот, водка – единственный крепкий напиток в мире, который пьется под хорошую закуску. Секрет остальному миру пытались раскрыть еще дореволюционной «смирновкой», на этикетке которой значилось, что это - «столовое вино номер 21». Но свергли царя и сделали просто водку.

Наслаждаемся

Ностальгия – теперь наше все. Наш «советский» новогодний стол – прекрасное с ней, с водкой, сочетание: селедочка под шубой, капустка квашеная, огурчики соленые и маринованные, оливье и колбаски. Хлебушек свежий. И на горячее – что бог послал. А бог, как известно, нам много чего, даже если денег нет, и мы по-прежнему держимся, послал…

Словом, если встречать светлое будущее не спеша, аккуратно и «под закусь», водочная концепция вполне себе и ничего. Только не стоит в нее вносить шампанское и пиво. И не надо запивать родным «Буратино». Не говоря про «колу» и «спрайт»: враг не дремлет и всегда у наших ворот!

А чем запиваем?

Если было много соли, то используем «Боржоми».

Если всё горит внутри - пейте враз «Ессентуки».

То и другое лучше припасти и на утро…

Стандарты забугорные

Все остальные (кроме водки) крепкие напитки мира особенно хороши на дижестив, если заранее выбрана «винная концепция». Причем, тот случай, когда заветы родителей вспоминать не стоит: помните, как папа с мамой перед застольем себя зомбировали – красное с белым «в процессе» не мешать. Но ведь мешали же!

Мешать можно. Но в определенной математической последовательности.

Просто винная тема – гастрономическая. Не наша. Европейская. В которой каждое вино (внимание – только сухое: не полусладкое, не сладкое и не крепленое!) сочетается с той или иной «европейской» едой. Крепленые и сладкие – для отдельных посиделок.

Абсолютно нормально начать с шампанского (игристого) – можно на аперитив или в самом начале застолья. С легким первым салатом («зеленым» или «витаминным», где огурцы с помидорами, салат да трава) – легкое белое.

Следующий этап: переход на розовые или легкие красные (главный ориентир «легкости» указан на бутылке - до 13 - 13,5 градусов) - с «теплыми» салатами и пастой.

Ну и особый, всегда самый кропотливый выбор – опять же красного (или белого) вина «под горячее»: рыба, птица или мясо при «отборе» вин имеют ключевое значение. Кстати, под «плотную рыбу» (например, тунца) можно и красное! Не бойтесь, что кто-то из доморощенных гурманов примет вас за винного лузера – главное, чтобы пилось-елось с удовольствием. А настоящий гурман – поймет!

Главное коварство несут в себе десерты и сладости. Фото: Shutterstock

Забываем про сладкое

Главное коварство несут в себе десерты и сладости. Даже если вы еще держитесь молодцом и выстояли первую часть праздника «на ногах», маленькая конфетка может сразить наповал. Утром точно будете в космосе. Правда, без скафандра.

Причина – в сахаре. После соленой, перченой и жирной церемонии кусочек шоколада зашкалит глюкометр даже на расстоянии… (Конечно, как в анекдоте - все дело в «несвежей» ириске, которой закусывали. Ей и отравились - прим. непьющего редактора).

Бабушкины заветы

Первое утро января можно, конечно, начинать традиционно, с пива. Ведь уже «встреченный тигр», еще вчера казавшийся милым и добрым, будет вспоминаться мерзким послевкусием.

Но раз уж начинать жизнь с чистого листа, можно воспользоваться простым рецептом выгоревших на пляжах европейских бабушек. Пожившие западные дамы, чтобы еще один пенсионный день прожить игриво, бодрят себя несложным коктейлем: шампанским, разбавленным соком. Для нашей широты хорош будет грейпфрутовый. Смешивать 50 на 50. Можно 30 на 70. Можно и 70 на 30. Как душе будет приятнее. Из шампанского рекомендуется брют.

Дижестив

Ну а коль на судьбу вы смотрите с иронией, все эти советы не нужны. Пустое!

Как говорил генерал Михалыч из «Особенностей…»: закуска градус крадет, а водка без пива – все деньги на ветер…

С Наступающим всех опьянением! Пусть и праздник, и похмелье будут добрыми!

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

До и после рюмки принимайте... воду

- Основной совет, чтобы не напиться, банален — не спешить с алкоголем и хорошо закусывать, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - И не забывайте про воду! Ведь у алкоголя есть активный водоотнимающий эффект. В зависимости от количества употребленного алкоголя, утренний дефицит жидкости в организме после застолья от одного до двух литров. Чтобы избежать неприятных ощущений утром есть смысл обильно подпитать организм водой за два-три часа перед застольем. А также выпить не меньше стакана воды примерно через час после окончания застолья. Особенно эффективно употребление жидкости (лучше всего простой чистой негазированной воды) перед сном. И, конечно, старайтесь не мешать алкоголь и не запивать его сладкими напитками.

Еще один важный совет: не задерживайте алкоголь во рту. Полость рта богата кровеносными сосудами, по которым алкоголь быстро разносится по всему телу. Поэтому те, кто предпочитает смаковать вкус, пьянеет быстрее.