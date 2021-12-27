Егор Холмогоров о смерти Егора Просвирнина: Он «ради красного словца не жалел и отца», но всегда был за русских

Известный публицист Егор Холмогоров высказался о гибели основателя «Спутника и Погрома» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я действительно считаю, что смерть Егора Просвирнина потеря не только для его близких и его читателей. Это потеря для всей русской нации. Он был человеком очень непростым, ершистым, иногда с очень парадоксальными и хулиганскими идеями. Но, в нем было главное – он всегда, во всех ситуациях был за русских. Его талант публициста был за русских. Это ярко проявилось во время событий во время «русской весны» и на Донбассе. Так, как он мог высказаться об этих событиях, не мог высказаться никто. У меня с Егором очень много было споров, много было расхождений, но я всегда знал, что если есть какая-то вещь или тема, которую я по каким-то политическим причинам не могу озвучить, это скажет Егор Просвирнин. У меня был крепкий тыл. Его обеспечивал человек, который, как говорится, «ради красного словца, не пожалеет и отца», но часто, именно эта резкость Просвирнина, этот недостаток, превращались в его достоинство. Он мог проговорить «против шерстки» многие вещи, которые не все могут озвучить. Кто это будет делать, когда Егора не стало, для меня это загадка. Я еще не осознал, что его уже нет. Мы понесли огромную потерю, возможно, накануне каких-то очень важных событий. И эта потеря будет очень ощущаться, мы это почувствуем.

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