Вслед за Виктором Сухоруковым Театр Моссовета покинул Павел Деревянко, но в учреждении это отрицают

Павел Деревянко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У Павла Деревянко в запасе всегда была масса больших ролей: Нестор Махно («Девять дней Нестора Махно»), Павел Смердяков («Братья Карамазовы»), комиссар Фомин («Брестская крепость»), Петр III («Великая»), Виктор Алехин («Салют-7») и другие. Однако всенародная известность пришла после комедийного сериала «Домашний арест». Ему даже всерьез предлагали пойти на региональные выборы.

— Нужен был прорыв, который дал бы мне новый импульс, — признавался в интервью kp.ru Деревянко. — Таким проектом стал «Домашний арест». И прорыв случился не только у меня, а почти у каждого из нашего суперколлектива. Помимо премий этот проект подарил мне свежую волну зрительской любви. несколько раз говорили разные товарищи: «Как ты точно попал в образ! У меня знакомый— бывший мэр (называет город) или какой-то там чиновник, ну просто один в один! Интонация, речь, шутки, все точь-в-точь». Хотя ни с кого конкретно я своего Аникеева не снимал. Такой собирательный образ получился. Письмо моему директору— от Бакшаева Александра Александровича (экс-кандидат в мэры Новосибирска.— Авт.): «Павел, добрый день! Прошу вас рассмотреть возможность участия в выборах кандидатом вмэры Новосибирска от партии «Возрождение села», региональным руководителем которой я являюсь. Выборы состоятся 8 сентября. Выдвижение кандидатов состоится с 17июня по 18июля. Политический расклад благоприятный. С вашей популярностью можно просто поднять власть (поднимает указательный палец) в третьем городе страны с земли, не сгибаясь в пояснице». Понимаете? Несгибаясь в пояснице!

При этом в театре у Деревянко, в отличие от множества популярных коллег, ярких спектаклей традиционно было не так много. С 2007 года он служит в Театре Моссовета. И, как стало заметно в последнее время, число его назначений достигло критического минимума. То ли артист перестал успевать в связи с множеством проектов в кино- и сериальной индустрии, то ли понял, что овчинка выделки не стоит. Но зрители отметили, что в спектаклях Деревянко можно увидеть довольно редко: постановки пропали из афиши.

— Я просто устал от этой роли, «Рогоносец» – невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем, — объяснился сам актер. — Есть еще «Дядя Ваня» и «Три сестры», но они сейчас пока не идут.

В самом театре эту версию почему-то опровергают и уверяют, что Павел никуда не пропадал.

— Павел Деревянко продолжает служить, он не увольнялся и едет на гастроли с «Дядей Ваней», — отметила пресс-атташе театра Татьяна Горина. — Спектакль Нины Чусовой «Великолепный рогоносец», где Паша играет главную роль, остался в репертуаре. Просто не идет в ближайшее время...

В июле текущего года театр покинул и Виктор Сухоруков, верой и правдой служивший культурному учреждению более 10 лет.

Виктор Сухоруков Фото: Борис КУДРЯВОВ

— Это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь, - пояснил народный артист России. - Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни. С приходом нового художественного руководителя, которого я не посчитал лидером, решил уйти. Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это мое мнение.

Евгений Марчелли Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При этом худрук театре Моссовета Евгений Марчелли тоже прокомментировал это событие.

— Я его пытался уговорить, предлагал варианты сотрудничества и даже конкретные роли, но пока он не хочет, — объяснил режиссер. — Не знаю еще, что будет со спектаклями с участием Сухорукова. Его трудно кем-то заменить — подобного уникального артиста попробуй найди. И потом, он любим публикой и зрители ходили именно на него. Поэтому сейчас вряд ли стоит делать вводы. Скорее всего, мы законсервируем эти спектакли, пока ситуация окончательно не прояснится.

До этого театр потерял еще одну звезду — Александра Домогарова.

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