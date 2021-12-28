Как не отправиться из-за новогоднего стола прямиком в больницу

Новогодний праздник невозможно представить без богато накрытого стола. Фото: Shutterstock

Новогодний праздник невозможно представить без богато накрытого стола. Салаты, пироги, мясо, рыба. Именно в Новый год хозяйки страны дают волю своим кулинарным талантам. Как известно, мир далек от совершенства, поэтому стремясь организовать как можно лучше встречу Нового года, очень часто мы все совершаем одни и те же ошибки. Директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева рассказала kp.ru о трех из них, которые способны отравить праздничную ночь, а то и отправить нас в неволшебное путешествие в карете «Скорой помощи».

1. Кусочничать весь день в ожидании банкета

Очень часто бывает, что с самого утра мы готовим всевозможные изысканные блюда. Салат такой, салат сякой. Мясо под маринадом, десерт для особых случаев. Каждое блюдо надо попробовать на соль и на специи, вот и перебили аппетит. Да и некогда, крутимся целый день в хлопотах. Пообедать и поужинать, как в обычные дни за стол не садимся. К тому же торжественный ужин впереди - зачем наедаться?!

Таким образом мы нарушаем сложившийся режим питания, не обращаем внимания на сигналы о голоде, который нам посылает организм. И затем сметаем все, до чего можем дотянуться на праздничном столе. А это, как правило, жирная и калорийная еда!

Как говорит Зинаида Медведева, это серьезный удар по организму. Он может привести к тому, что вторую половину новогодней ночи вы можете провести в обнимку с фаянсовым другом. А то и в ожидании врача Скорой помощи. В медицинской практике в числе самых распростаненных вызовов в новогодние праздники (помимо травм от фейерверков и падений на льду) - панкреатиты.

А еще у врачей именно в эту ночь нередки случаи, которые они называют «алкогольное сердце»: слишком плотный ужин после дневного воздержания приводит к обострению кардиологических проблем. Одно из исследований посчитало: опасность сердечной катастрофы (инфаркт) возрастает в 4 раза после слишком плотного ужина. А новогодние - как раз такие.

Поэтому, как советует наш эксперт, даже несмотря на приближающееся торжество 31 декабря лучше не пропускать обычные приемы пищи, питаться как обычно. Лучше чуть сократить порции, понимая, что ночью нас ожидает настоящее пиршество.

2. Готовить много сложносоставных салатов.

Взять наш традиционный стол: куда ж без «Оливье», «Селедки под шубой», «Мимозы»? Но это классика, а многим хозяйкам хочется чего-то новенького. В ход идут подсмотренные и подсказанные подружками рецепты салатов с копченой курочкой, ананасами и сыром; какая-нибудь навороченная «Шапка мономаха», или что там модно на столах страны в этом году?

Все салаты сытные, многокомпонентные, щедро приправленные майонезом. И что б два раза к плите не вставать, мы готовим их тазиками.

И это, конечно, ошибка. Наш эксперт ссылается на многолетние наблюдения ученых, показавшие, что увеличение веса в новогодние праздники составляет 60-70% увеличения веса за весь год. То есть больше половины лишнего веса за год мы набираем за каникулярную неделю! Только вдумайтесь!

Нам бы эти праздники взять и отменить. Но кто же на это пойдет?!

К тому же наш эксперт напоминает о сроках годности продуктов. А по строгим санитарным канонам, заправленные мйонезом салаты хранятся в холодильнике не более 12 часов. Если в них использованы вареные яйца - не более 6 часов! Что уж говорить о тех блюдах, которые были выставлены на стол - их не рекомендуется убирать под утро 1 января в холод, чтобы потом доесть. Они считаются уже испорченными.

Но и незаправленные многокомпонентные салаты из вареных и свежих овощей могут храниться в холодильнике не более 18 часов. Поэтому наш эксперт рекомендует готовить поменьше, без запаса на последующие дни, а только чтобы хватило на встречу Нового года. Лучше, когда стол опустеет, приготовить свежее. И, в идеале, - более легкое.

Директор НИЦ «Здоровое питание» Зинаида Медведева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

3. Засидеться до утра

Не наесться тяжелой пищи за новогодним столом может только человек стоического склада. Многие из нас, что скрывать, не такие. А недостаток движения во время праздника, по словам нашего эксперта, значительно затрудняет усвоение организмом всех этих гастрономических роскошеств. Даже не будем портить торжественность момента напоминанием, что нерастраченное богатство оседает на наших боках. Но о несварении-то помните!

Против этого рецепт простой: не сидеть за столом всю ночь напролет, а время от времени делать перерывы в еде и выходить на улицу. Позажигать яркими танцами у елки, покататься с детьми на санках с горки, сразиться в снежки - весело и запомнится надолго.

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