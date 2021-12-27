Коллеги о погибшем Егоре Просвирнине: Был главным интеллектуалом и трендсеттером поколения 35-летних

Погибший в центре Москвы основатель запрещенного в России портала «Спутник и погром» Егор Просвирнин стал лидером мнений для поколения 35-летних, считает автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Погибший в центре Москвы основатель запрещенного в России портала «Спутник и погром» Егор Просвирнин стал лидером мнений для поколения 35-летних, считает автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

- Многие из тех, кто с 20-25 лет начал интересоваться политикой, Россией и многими другими вещами, выросли под его влиянием, - говорит Димитриев. - Он «появился» чуть раньше «Русской весны» и был главным интеллектуалом, как бы это ни странно показалось.

Как отмечает Димитриев, Просвирнин заменил «лица из телевизора» для молодого поколения. А его проект стал точкой объединения:

- Люди ток-шоу для молодого активного поколения — это не величины, а Просвирнин, его стиль письма, интеллект, эрудированность задавали тон. ОН был вроде как «паролем для своих». Даже после того, как его заблокировали, эти люди поддерживают отношения и говорят друг с другом на одном языке.

Что касается личности Просвирнина, то по словам тех, кто с ним знаком, он был достаточно конфликтным и резким человеком.

- Много было конфликтов с другими авторами. Но лично меня это не коснулось, мы всегда очень уважительно друг к другу относились, дружили, - говорит Димитриев.

«Некомфортным» называет Просвирнина и журналист Андрей Медведев в своем телеграм-канале. Однако по его словам, он всегда стоял на стороне русских на Украине во время и после Майдана:

«Егор Просвирнин был для многих некомфортным. Раздражающим. Его высказывания всегда были на грани статьи УК. И власть он не сильно жаловал. И тех журналистов, что работают в государственных СМИ».

Но в его биографии есть один важный этап. Русская Весна 2014-го. Когда он однозначно был на стороне русских Одессы, Николаева, Донбасса. И тут он был бесспорно свой. Для многих.»

Тело Егора Просвирнина было обнаружено на Тверском бульваре. Он скончался после падения из окна 4 этажа дома, где снимал квартиру вместе с семьей.

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