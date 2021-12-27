«Позволяла себе русофобские вещи»: после смерти националиста Егора Просвирнина, следователи опрашивают его жену

У правого журналиста и его избранницы были непростые отношения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

27 декабря на Тверском бульваре нашли тело Егора Просвирнина — идеолога современного русского национализма и журналиста. Обнаженный мужчина лежал на асфальте возле дома, в котором снимал квартиру. Как стало известно kp.ru, больше всего об обстоятельствах трагедии следователям может сообщить жена погибшего — Марина Урусова. Незадолго до смерти в личном твиттере Егор писал:

— Вы живете с женщиной днем и ночью в течение шести лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение, надеюсь, вы этого никогда не почувствуете. Впервые за шесть лет она — будучи пьяной — позволила себе мерзкие русофобские вещи. Я серьезно думаю, стоит ли этой женщине воспитывать моих детей.

При этом детей у пары не было. Один из знакомых Просвирнина на условиях анонимности согласился рассказать «Комсомолке» подробности отношений Егора и его избранницы:

— Они познакомились в 2015-м и через пару месяцев поехали отдыхать в Крым. Марина его ровесница (Егору было 35 лет — прим.ред.). Она очень яркая, женственная блондинка, которая иногда позволяла себе глубокие декольте, что не совсем вяжется с идеями, которые постулируют Егор и его соратники. После встречи с ней он стремительно стал худеть. До знакомства с Мариной Егор иногда набирал вес в 160 килограмм, а после встречи с ней — резко похудел. Отношения у них складывались волнообразно: то брали паузу, то снова сходились. В 2017-м, когда за экстремизм прокуратура постановила заблокировать издание Егора «Спутник и погром»*, она его морально поддержала. Вместе они сделали новое неофициальное СМИ «Царь». Издание делает ролики на YouTube, а также у него есть платные чаты для соратников. Чтобы вступить в чат нужно было заплатить от 300 до 18 000 рублей. Причем особых преференций ты не получал — просто мог общаться с националистами-единомышленниками, смотреть эфиры «Царя». Марина была администратором, занималась платежами и приемом новых людей в сообщество.

В сентября 2021 года пара поженилась. Рядом с телом Просвирнина на Тверском бульваре нашли перцовый баллончик и нож. Силовики восстанавливают последние минуты жизни националиста.

* - сайт проекта "Спутник и погром" запрещен на территории РФ.

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