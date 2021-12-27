Родители бьют тревогу: TikTok пропагандирует смену пола среди подростков

TikTok подписал соглашение о «продвижении темы трансгендеров» Фото: Shutterstock

TikTok обвиняют в том, что приложение планирует воспитать целое поколение людей, для которых пол ничего не будет значить. Как пишет издание Daily Mail, представители TikTok подписали соглашение о партнерстве с благотворительной организацией Stonewall, которая занимается защитой и продвижением ЛГБТ-ценностей. Теперь соцсеть будет продвигать среди пользователей материалы, относящиеся к тематике трансгендеров, и распространять информацию, как легко можно сменить пол.

Тревогу бьют родители Великобритании, ведь TikTok буквально захватил молодежь Туманного Альбиона, это приложение стало самым скачиваемым в прошлом году в Британии. При этом четверть всех пользователей составляют молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Даже крохи в возрасте от 4 до 15 лет проводят в приложении больше часа. И в этой невинной аудитории весьма популярны видео категории «транс», ролики с этим хэштегом жители королевства просмотрели 26 миллиардов (!) раз.

В соцсети полно блогеров, готовых наживаться на этой благодатной теме с помощью Stonewall. Например, Белла Фицпатрик меньше чем за 3 месяца собрала почти 2 миллиона рублей со своих 700 тысяч подписчиков, чтобы накопить на операцию по смене пола. Другой инфлюэнсер 18-летняя Алекс Консани с 680 тысячами поклонников начала работать на свой имидж еще с 12-летнего возраста, когда прославилась как транс-модель. На одном из ее видео, которое просмотрели 2,3 миллиона человек, девчонка задорно рассказывает, как это классно пить таблетки для «превращения».

Довольно популярные и видеодневники, в которых «молодые, дерзкие и свободные» парни и девушки рассказывают по этапам про «радостный» процесс смены своей гендерной идентичности, видимо, стремясь привлечь новых последователей.

Столь радикальную политику, как оказалось, не поддерживают не только поборники традиционных ценностей, но и многие представители однополых отношений. Например, «Союз геев, лесбиянок и бисексуалов» (LGB Alliance) открыто выступает против бездумной смены пола по первой прихоти, которую продвигают в Stonewall.

- Наша главная озабоченность заключается в том, что миллионы впечатлительных детей смотрят этих блогеров, и неудивительно, что рост аудитории TikTok совпал с таким же ростом числа детей, у которых отмечаются расстройства половой идентичности, - заявила одна из представителей организации Кейт Харрис. - Скоро у нас будут поколения детей, которые считают, что смена пол - это очень легко, и это является решением всех ваших проблем.

Даже сами трансгендеры в шоке от многих видео. Стефани Арай-Дэвис из организации «Трансгендер Тренд» вообще считает, что многие ролики в TikTok оказывают «огромное влияние и изображают смену пола с помощью медицинских и лекарственных средств как что-то прикольное и продвинутое, этакая форма подросткового бунта». Она же считает, что на все подобные видео надо ставить предупреждения, чтобы подростки бездумно не верили всему, что показывают в Интернете.

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