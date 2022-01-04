Мутации коронавируса появляются одна за другой. Фото: Shutterstock

Французские медики расположенного в Марселе Средиземноморского госпитально-университетского института (IHU Mediterranеe Infection) выявили новый мутантный штамм короновируса. О чем незамедлительно сообщили в специализированном издании MedRxiv.

Штамм назвали IHU с намеком на институт, в котором работают первооткрыватели очередной разновидности инфекции.

IHU обнаружен у 12 человек, а заразил их, как полагают марсельцы, мужчина, прибывший из Камеруна. Это в центральной Африке и довольно далеко от Ботсваны и ЮАР – стран, из которых по миру распространился предыдущий «подарок» - штамм Омикрон.

Мракобесие это? Мистика? Или случайное совпадение? Не известно. Но выходит так, что пророчество болгарской прорицательницы бабы Ванги продолжает сбываться. Из 70-х годов прошлого века она «увидела» зародившуюся в Африке эпидемию «нового вирусного заболевания». И вот – пожалуйста: сначала оттуда прилетел Омикрон, а теперь и IHU. Омикрон оказался невероятно заразным – кантагеозным, выражаясь научным языком. Каких гадостей ждать от нового штамма, медики пока не определили. Но мутаций – атипичных комбинаций - в нем хватает.

Новый штамм коронавируса обнаружен в Марселе у мужчины, который прибыл из Камеруна.

Из сообщения французских исследователей следует, что, секвенировав геном IHU, они выявили 46 новых добавочных генетических участков, а помимо них еще и 37 делеций – участков, которых, наоборот, не стало. В результате у камерунского штамма появились 30 новых аминокислот, а 12 прежних исчезли – 9 из них находились в спайк-белке.

Не дай бог, если пророчество бабы Ванги продолжит и дальше сбываться в том же духе, что называется. А старушка предрекала страшное: мол, новое вирусное заболевание, пришедшее из Африки, унесет 100 миллионов жизней по всему миру. Уж лучше бы она наконец-то бы ошиблась. И новый мутант не оказался бы зловреднее своего предшественника Омикрона.