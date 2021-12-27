Солдаты НАТО и либеральные блогеры – не по-детски ахеджакнуло

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Я не понимаю, мы сходим с ума, мы потеряли все зубы или мы согласились стать козлами, возможно, жертвенными? Известный блогер Илья Варламов, который вроде как оппозиция, но и от государственных грантов, как говорят осведомленные лица, очень не отказывается, взбаламутил болото либерального застоя. Мол, ничего страшного не случится, если Россию оккупируют солдаты НАТО, которые тут обоснуются. Мол, простому русскому мужику, а не обитателям властных палат это ничем не грозит, ему, мол, даже, возможно, лучше станет.

И понеслась "аналитика". Даже те, кто не согласен с Варламовым, делают это не то что нехотя, а очень извиняюще, сквозь зубы и через силу. И у каждого второго критика бьется, трепещет, как огонь в печурке, та мысль, что мы, дескать, все **** (потеряли), и теперь надо что-то придумывать в плане воспитания молодежи, менять Россию, чтобы было что предъявить, дескать, не все, господин Илья, так однозначно. Взрослые, состоявшиеся люди чуть в голос не плачут.

Граждане-сограждане! У вас что, короткая память? Как у рыбок в аквариуме? Мы же уже были фактически оккупированной страной, только прямых баз НАТО не хватало в те 90-е, которые особо циничные господа сейчас называют "благословенными и свободными". И все эти завлабы, все демократы, пробившиеся во власть, являлись по сути теми наместниками НАТО, их гауляйтерами. Опустевшие и разворованные заводы, беспризорники, упадок, грязь и нищета – вот самые характерные черты той оккупации. Что, забыли? Только оформления оккупации не хватало, а зачем оно, если вожди местного племени аборигенов даже без бус, за сладкие речи готовы из штанов выпрыгнуть. Лишь бы хозяева похвалили и дали самим поворовать.

Господин Варламов считает, что простому мужику все равно, на кого работать на заводе, где он сейчас трудится. А кто сказал, что этот завод, вообще, останется? Кому нужен из зарубежных производителей в странах НАТО хоть какой-то, пусть и вшивенький, но конкурент.

Не хотите смотреть в 90-е? Хорошо, посмотрите тогда налево. В смысле, на юго-запад. Украина вам в помощь. Там сейчас как раз безраздельно хозяйничают менеджеры и управленцы из стран НАТО. Что, например, с Одесским припортовым заводом? Что с уникальным судостроительным гигантом в Николаеве? Что с "Южмашем", где делают вместо высокотехнологичной продукции "буржуйки"? Где знаменитый на весь мир "Антонов", некогда гордость мирового авиастроения, выпускавший уникальные самолеты, а сейчас не могущий осилить даже средний транспортник?

Их нет. И уже не будет. Потому что странам НАТО не нужна промышленность в колониях. Все, что относится к высоким технологиям аборигенов, подлежит уничтожению. Вам этого мало? Вам все еще хочется, чтобы солдаты НАТО конвоировали вас хотя бы на работы "бери больше, кидай дальше", Или рассчитываете примоститься поближе к гауляйтерам? На всех не хватит мест. Побороться придется с такими же соискателями. И забудьте про новые проекты, федеральные магистрали, мосты, скоростные поезда, авиастроение, космос, машины, робототехнику, новые квартиры. Да, жизнь еще далеко не такая, какой хочется видеть. Но вы посмотрите на автодороги в выходные, поселки загородных домов и дворы, где негде не то что машину поставить, а и яблоку упасть.

И, знаете, выступление Варламова совсем не что-то новенькое. Лет, наверное, восемь или шесть назад была у нас дискуссия с господином Минкиным, отстаивавшим позицию, что "лучше бы Гитлер в 41-м победил". Мол, потом бы он сам потерпел поражение, и все рассосалось бы. Исполнитель поменялся (или поменяли), а опера и ария все те же.

И, конечно же, по настоящей случайности в соцсетях одновременно с Варламовым вдруг стали усиленно пропагандировать, как хорошо относятся в Турции к котикам и собакам. И вакцинированы они там, и кормят их, и домики для них строят, и т.д. И непременно каждый пост заканчивается фразой: "Казалось бы, страна НАТО, а посмотрите, как они заботятся о животных. Вот бы у нас так".

Вы не волнуйтесь, за вами так, как за котиками, ходить не будут.

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