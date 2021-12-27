Что будет, если на российскую землю придут солдаты НАТО

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан отреагировал на пост блогера Ильи Варламова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот, что опубликовал в своих социальных сетях журналист и блогер Илья Варламов.

«Сейчас телевизору постоянно говорят, что Россия в кольце врагов. И ближе всех к нам НАТО и американцы. По телевизору говорят: "Если бы мы не вернули Крым, там бы уже стояли НАТОвские войска"... Или: "Если мы не будем делать ракеты, НАТО и американцы будут маршировать на Красной площади!" Выглядит хреново. Мне бы хотелось видеть Россию сильной независимой страной, которую бы уважали.

Ок, дайте представим страшный сон телевизора. Что в этом случае изменится для простого россиянина?

Понятно, что для политических и бизнес-элит это будет катастрофа. Кого-то посадят в клетку, кто-то лишится бизнеса. Вместо Путина поставят какого-то несамостоятельного президента, марионеточное правительство. А что для простого мужика изменится? Придут в разваленную деревню натовские военные – и что случится? Они сожгут деревню? Загонят русских в концентрационные лагеря? Поднимут цену на водку? Лишат стариков дров? Без идеологии, как изменится жизнь и быт простых людей?»

Это лишь часть манифеста. Там есть еще, но смысл и так ясен.

Тот, кто скажет, что глупо комментировать заявления блогера, просто выдает свое невежество.

Илья Варламов — сам по себе очень влиятельное медиа с многолетней репутацией и огромной лояльной аудиторией. Варламов — это почти 3 миллиона подписчиков только в YouTube. А вы хотя бы ради интереса поинтересуйтесь рейтингами федеральных телеканалов, Сколько людей смотрит самые топовые информационные программы и ток-шоу и вам все станет понятно.

Совсем не глупо комментировать Варламова еще и потому, что он выражает позицию хоть и не новую (в 90-е это вообще было общим местом), но очень популярную среди тех, кого принято называть «молодежью». Тоже, кстати довольно смешно помещать в эту категорию сорокалетних людей.

Но, самое важное — манифест Варламова нужно не комментировать. Тем более, не нужно имитировать очередную истерику в адрес «распоясавшихся либералов». В искренность этих истерик давно никто не верит.

Я бы скорее подумал вот над чем. А нам есть, что ответить на риторический вопрос Ильи Александровича?

Да бог с ним, с Варламовым. Вы представьте на минуту, что тот же самый вопрос вам задает ваш собственный повзрослевший сын или дочь. Вы что им ответите?

Варламов конечно в конце текста сразу выдает себя, когда пишет «только давайте без идеологии». Поскольку люди его типа под «идеологией» подразумевают любую систему ценностей и любые идеалы (в том смысле как их понимали в Эпоху Просвещения) понятно, что нам предлагается сделать выбор по линии «сдаться немцам или пить баварское».

Варламовы утверждают, что национальный суверенитет имеет смысл только в том случае, если стране или народу угрожает физическое уничтожение. Как во Второй мировой войне. Хотя, следуя этой логике, французы или норвежцы правильно сделали, что сдались Гитлеру — ведь им физическое уничтожение не грозило. В этой логике воевать вообще должны были только евреи и цыгане.

Илья Варламов изображает из себя наивного 38-летнего инфантила, который привычно толкует про отмирание национальных государств, примат личной свободы и общечеловеческие ценности.

Только примат личной свободы тоже ведь приходится защищать. Американцы вон целую Войну за независимость выиграли у английского короля Георга VIII. А Европа 100 лет резала друг друга в религиозных войнах католиков и протестантов, выясняя понимание личной свободы в каждой христианской конгрегации.

Но, гораздо сложнее не спорить с Варламовым, оспаривая его тезисы, а четко сформулировать — "мы за Россию, потому что мы...". Потому что, что? Потому что, Россия — это…" Что это?

Что есть в России такого, чтоб за нее отдать жизнь? Посмотрите спокойным, не предвзятым взглядом, насколько патриотичны современные дети? В мире глобальных соцсетей и сетевых игр какую ценность имеет патриотизм?

Даже больше. Насколько сильна у них идентичность? Насколько уверенно они называют себя русскими? Или россиянами? Или кем?

Атомизация общества, которая так комфортна для властьпридержащих, имеет очень неприятную оборотную сторону. Людям однажды становится все равно.

Традиционные уже заклинания по поводу того, что «нам нужна идеология» выглядят довольно стыдно. В 1988-1991 была самая настоящая идеология, прописанная в конституции, пронизывающая все закоулки советского быта. И что, помогла она кому-нибудь в декабре 1991 года, когда распускали Советский Союз?

Нужна не идеология. Нужна идея, которую будет разделять абсолютное большинство граждан страны.

Власть вольно или невольно, но много лет избегает всякого серьезного разговора именно на уровне идей. Вместо этого обществу предлагаются пропагандистские штампы, которые камуфлируют основную идею - «начальству — виднее».

До поры до времени это работает. А однажды — работать перестает. Не хотелось бы упустить этот момент.