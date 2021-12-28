Робот-прокурор: китайские ученые привлекли искусственный интеллект для вынесения обвинений

Cудебный ИИ способен не только доказательства оценить, но и спрогнозировать, насколько обвиняемый опасен для общества. Фото: Shutterstock

Ученые из Академии наук Китая представили новую разработку – систему, основанную на искусственном интеллекте (ИИ), которая способна проанализировать уголовное дело и вынести обвинительное заключение.

По утверждениям разработчиков, точность обвинений робота-прокурора составляет не менее 97%.

На обучение нейросети прокурорской работе ученые потратили около пяти лет. За это время через искусственный интеллект «прогнали» более 17000 уголовных дел. Зато теперь машина способна практически безошибочно выносить обвинения по восьми типам наиболее распространенных в Китае преступлений. Например, при обвинении в мошенничестве, опасном вождении, незаконных азартных играх и прочих. Об этом рассказало издание South China Morning Post.

ИИ способен не только доказательства оценить, но и спрогнозировать, насколько обвиняемый опасен для общества. Именно на этом и базируется вынесенное обвинительное заключение. Кстати, первый текст обвинения машина уже составила, и вскоре он будет представлен в одном из судов Шанхая.

Создатели «цифрового прокурора» рассказали, что система продолжит обучение, пополняя багаж знаний с каждым рассмотренным делом, и уже в следующем году сможет заниматься практически любыми делами.

Планируется, что искусственный интеллект освободит своих коллег-людей от выполнения рутинной работы, дав им возможность полностью сосредоточиться на действительно сложных делах.

И все же последнее слово пока останется за прокурором-человеком.

– Машина не сможет предвидеть общественную реакцию. ИИ может помочь, но никогда не заменит человека при принятии решения, – заявил представитель прокуратуры города Гуанчжоу.

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