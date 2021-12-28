«С деньгами у нас порядок, но ждем кризиса»: Подавляющее большинство россиян довольны своим материальным положением

Экономист назвал рост зарплат и «президентские» выплаты причиной хорошего материального положения большинства россиян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДОХОДЫ РАСТУТ

Нет, Новый год и праздничный подъем настроения тут вообще ни при чем. Опрос вообще-то проходил в ноябре, в разгар противной погоды и, казалось бы, осенней депрессии. Но его результат социологи ВЦИОМа обнародовали только сейчас. Опросив 1600 взрослых россиян, они выяснили, что 76% из нас считает свое материальное положение как минимум удовлетворительным.

Кстати, это исследование ВЦИОМ проводит каждый месяц вот уже больше года. И нынешние результаты - самые позитивные за это время. Материальное положение своей семьи 17% россиян назвали хорошим - это рекорд за всю, пусть и недолгую, историю наблюдений.

Откуда такой оптимизм?

- В этом году в России растут реальные располагаемые доходы населения (зарплаты за вычетом обязательных платежей, скорректированная на инфляцию, - Ред.). По итогам года ожидается рост примерно на 2,5-3 процента. Понятно, что увеличиваются они на фоне прошлогоднего падения, но тем не менее, люди чувствуют этот рост, - комментирует результаты опроса Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты». - У многих россиян в этом году выросли зарплаты, некоторые категории граждан получили единовременную помощь: пенсионеры - по 10 тысяч рублей, военнослужащие - по 15 тысяч и т. д. Только в сентябре государство выделило на это около половины триллиона рублей.

Напомним, что опрос прошел в ноябре - как раз вскоре после этих выплат. Так что неудивительно, что именно в конце года многие почувствовали, что их благосостояние улучшилось.

БОИМСЯ СГЛАЗИТЬ

Впрочем, без небольшой ложки дегтя тоже не обошлось. Социологи задали людям еще один вопрос: «Как вы считаете, переживает ли сейчас экономика России самые тяжелые времена?» И 61% респондентов уверенно ответили: «Самое сложное еще впереди!» Вот так: с одной стороны, материальное положение налаживается, а с другой - ждем экономических проблем.

Откуда такой пессимизм?

- Как экономист, я согласен с этим мнением. Мир вступает в эпоху энергоперехода. На его начальной фазе энергоносители дорожают. Но потом человечество будет отказываться от углеводородного сырья; нефть, уголь будут дешеветь. Для нашей сырьевой экономики это чревато тем, что доходы будут падать и действительно наступят сложные времена, - объясняет Игорь Николаев. - Но большинство людей вряд ли следит за энергопереходом, изменением структуры энергобаланса. Я думаю, люди просто боятся сглазить, особенно на фоне роста благосостояния. Поэтому многие предпочитают отвечать, что худшие времена еще впереди. Тогда будет гораздо приятнее, если потом окажется, что все не так плохо и даже стало лучше.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как вы оцениваете материальное положение своей семьи?

Хорошее 17%

Среднее 59%

Плохое 23%

Затрудняюсь ответить 1%

Переживает ли российская экономика самые тяжелые времена?

Да, прямо сейчас 16%

Они уже позади 14%

Они еще впереди 61%

Затрудняюсь ответить 9%

По данным ВЦИОМ. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.