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Экономика28 декабря 2021 8:18

ВЦИОМ: три четверти россиян оценивают свое материальное положение как среднее или хорошее

Около половины опрошенных (48%) довольны своей жизнью
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Три четверти россиян оценивают свое материальное положение как среднее или хорошее

Три четверти россиян оценивают свое материальное положение как среднее или хорошее

Фото: Артем КИЛЬКИН

Согласно опросу ВЦИОМ, три четверти жителей России оценивают свое материальное положение как среднее или хорошее.

- Индекс самооценки материального положения составил 53 п. — это самый высокий результат за 12 месяцев. Три четверти россиян (76%) оценили материальное положение своей семьи как среднее или хорошее, 23% считают его плохим, — гласит текст исследования.

Около половины опрошенных (48%) довольны своей жизнью. Остальные довольны лишь отчасти или совсем не довольны.

Ранее в Росстате сообщили, что зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают почти 690 тысяч россиян, это около 2,5% работников крупных и средних предприятий. Меньше всего людей, зарабатывающих в месяц меньше 12792 рублей (именно столь ко составляет МРОТ в 2021 году), проживает в ресурсодобывающих регионах Севера и Дальнего Востока, а наибольшая доля населения с зарплатой ниже – в республиках Северного Кавказа. В пресс-службе ведомства пояснили, что основной причиной такой статистики служит неполная занятость, а вот нарушения законодательства при оплате труда возможны только в 0,2% случаев из этих 2,5%.