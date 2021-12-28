Премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство разработало концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей . Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во вторник на последнем в этом году заседании правительства.

Концепция рассчитана на три года и будет реализовываться в два этапа. Как сообщил Мишустин, задача номер 1 - обеспечить инвалидам доступность всех услуг: они должны быть качественными, эффективными и безопасными.

Инвалидность сегодня имеют свыше 11 млн. россиян. Более 700 тыс. из них - дети.

- При этом поддержка людей с ограничениями по здоровью не может быть формальной. Следует относиться с максимальным вниманием к их потребностям, - отметил премьер.

По его словам, особое внимание будет уделено семьям с детьми до трех лет.

- В федеральном бюджете на 2022 год заложено более 300 миллионов рублей на оказание услуг по реабилитации для малышей с ограничениями по здоровью с использованием электронного сертификата, - сказал Мишустин.

Такой сертификат позволит оплачивать лечение в специализированных клиниках, питание и проживание там, причем не только для пациентов, но и для их сопровождающих.

Кстати, правительство также расширило список товаров для детей-инвалидов, на которые можно потратить маткапитал. В перечень добавлено 12 наименований товаров и услуг для социальной адаптации.

Среди новых позиций - развивающие и обучающие технические средства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения. Это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи. В перечень также добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.

Мишустин отметил, что в городах нужно создавать многопрофильные центры в шаговой доступности, а для людей с инвалидностью, которые живут в сельской местности, предстоит обеспечить доступ к мобильным службам реабилитации.

Премьер также рассказал, что будет улучшена информационная поддержка инвалидов на базе единой цифровой платформы. Эта платформа будет интегрирована в систему социального казначейства.

- Чтобы люди с ограничениями по здоровью могли в удаленном режиме получать сведения о мерах поддержки, лечении, образовательных услугах и трудоустройстве. Работа предстоит большая, по ее итогам все взрослые и дети с ограничениями по здоровью должны иметь индивидуальные программы реабилитации в полном объеме. Это один из ключевых результатов реализации концепции, разработанной правительством, - сказал Мишустин.