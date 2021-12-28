Российским регионам выделят более 550 млн рублей на реабилитацию инвалидов

Михаил Мишустин рассказал, сколько денег выделят из бюджета регионам на программы по реабилитации инвалидов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

68 российских регионов готовы запустить программы реабилитации и абилитации инвалидов на условиях софинансирования. Более 550 млн рублей будет выделено на эти цели из бюджета, сообщил во вторник 28 декабря глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер отметил важность для людей с ограничениями по здоровью господдержки именно по месту жительства.

«Важно, чтобы наши граждане с ограничениями по здоровью получали господдержку по месту жительства. В городах нужно создавать многопрофильные центры в шаговой доступности, а для инвалидов, живущих в сельской местности или удаленных территориях, предстоит обеспечить доступ к мобильным службам реабилитации», - сказал Мишустин.

Также в правительстве рассказали о нововведении, благодаря которому инвалиды смогут без труда получать необходимые сведения о мерах поддержки, лечении, образовательный услугах, трудоустройстве. В систему социального казначейства для этого будет интегрирована единая цифровая платформа, аккумулирующая всю эту информацию.

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