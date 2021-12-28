Польша намерена победить Россию «в честном бою», но без ядерного оружия

Учитывая несоизмеримость потенциалов армий, нет ни одного сценария, где бы Польша могла обрести победу в войне с Россией Фото: Shutterstock

Занервничали в Польше узнав о встрече на высшем уровне России и США. Польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил в беседе с изданием wPolityce, что Польша в «состоянии одержать военную победу над Россией при условии отказа Москвы от использования ядерного оружия».

Вот, прямо как в древние времена: господа, а зачем пистоли, давайте биться на шпагах до смерти, но лучше потом... Неужели ляхи все еще надеются с нашей современной "семибоярщиной" договориться, как это было в 1610 году? Ну, ведь после Горбачева мы же уже сделали выводы...

Поляков понять можно: с 1815 по 1918 год находились в составе России, больше века даже своих национальных денег не имели... Конечно, продолжают читать российские СМИ, благо старшее поколение исторические уроки и наш язык хорошо усвоило - русский был обязательным в польских школах еще совсем недавно, в 20-ом веке.

А там, в российских СМИ пишут, что Кремль в ответ на информационную кампанию Запада на тему «готовящегося вторжения на Украину» потребовал от США провести «красные линии», за которые НАТО не будет пытаться переступать даже если этого постсоветские республики попросят.

Все видели, как Вашингтон на ультиматум сначала великодержавно раздул щеки, но быстро выдохнул и дал согласие обсудить предложения России на условиях секретности. И тут не только Польша занервничала: стон пронесся от Грузии до Прибалтики.

Но вот только ляхи решились поговорить об этом: «Если провести в вооруженных силах реформу и создать армию нового образца, появится шанс одержать победу над Россией без помощи союзников по НАТО. Да, только, чтобы все удалось, нужно многое сделать». Правда, если разобраться, то прозвучало это не как угроза России, а как уже затаенная обида на членов по альянсу. Ведь не только польская, а фактически все европейские армии - заложники НАТО. Ведь если Пентагон лишит их своих патентов, технологий и специалистов, то многие европейские «короли», как в детской сказке останутся голыми и беззащитными. Выходит, что заявление польского эксперта больше обращено к своим панам.

В конце интервью Бартосяк снова согласился, что в гипотетическом конфликте, "если Россия применит ядерное оружие, то все равно победит".

На это главред журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко посмеялся и сказал так: "Чуда на Висле, когда в 1920 году маршал Михаил Тухачевский растянул фронт и не смог взять Варшаву, в 21-ом веке не повторится. Учитывая несоизмеримость потенциалов армий, нет ни одного сценария, где бы Польша могла обрести победу в войне с Россией. Важно выстраивать добрососедские отношения с нашей страной, а не искать способ ей навредить".

Панов нервирует не только Россия, но и современная Украина с Белоруссией. Неудобные соседи с любой стороны, а тут еще и главный хозяин готов за спиной принять какие-то соглашения с Россией.