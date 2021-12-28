Геополитолог Бартосяк назвал два условия военной победы над Россией

Эксперт опасается, что Москва может помешать планам Варшавы создать сильные войска Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Польский эксперт по геополитике Яцек Бартосяк заявил, что Варшава способна победить российскую армию, но при соблюдении двух условий. Свое мнение аналитик высказал в интервью изданию wPolityce.

Бартосяк отметил, что если Польша займется реформой собственной армии и многое сделает в этом направлении, у страны есть шанс на победу над Россией в вероятной войне. Варшаве в этом случае даже не понадобится помощь союзников по НАТО, считает эксперт.

Второе условие победы в теоретической войне - если Россия не будет применять ядерное оружие. В противном случае, подчеркнул Бартосяк, Польша потерпит поражение в конфликте.

Кроме того, эксперт выразил опасение, что Москва может помешать планам Варшавы создать боеспособные войска. По его словам, это, возможно, уже происходит на уровне глобальной политики, но пока не стало очевидно.

Как ранее писал сайт kp.ru, польский сенатор Ян Филипп Либицкий, представляющий Польскую крестьянскую партию, назвал трагедией возможность выхода страны из ЕС или исключения ее из Евросоюза. Либицкий подчеркнул, что геополитическое положение Польши не позволяет ей быть нейтральной и в случае выхода страны из ЕС она попадет под сильное влияние Москвы.