Вышки 5G и вакцина-магнит: новые теории заговора, которые нам подарила пандемия

Пандемия вдохновила “людей, которых не проведешь”, на создание новых теорий заговора Фото: REUTERS

Конспирологи в минувшем году без дела не сидели! Пандемия вдохновила “людей, которых не проведешь”, на создание новых теорий заговора. Теперь головы конспирологов забиты не только традиционными думами о кознях мирового правительства, происках рептилоидов и доказательствах существования плоской Земли. Сегодня вспомним о новых достижениях в области конспирологии, а главное о том, как ученые доказывают их нелепость. Что, впрочем, не мешает сторонникам теории заговора горячо верить в то, что черное это теплое, а белое - мокрое.

Миф №1: После прививки люди начинают “магнититься” потому что в организм попали тяжелые металлы

Краткое содержание: Эта теория стала распространяться после начала массовой вакцинации. Противники вакцинации принялись пересылать друг другу видео, где люди после прививки стали якобы притягивать к себе ложки, монеты, магнитики на холодильник и прочие металлические предметы (такие трюки были в моде и до всякой пандемии). Антиваксеры бьют в набат: это все потому что, вместе с вакциной в организм вводятся тяжелые металлы! Аргументы врачей о том, что вакцина это просто жидкость, которая содержит антигены коронавируса (никаких металлов там априори быть не может), понятное дело на конспирологов не действуют.

Как проверить: В том, что привитый человек не обладает каким-то магнитным полем легко убедиться даже если вы закоренелый гуманитарий и у вас тройка по физике. Вы ведь наверняка читали роман Жюля Верна “Пятнадцатилетний капитан”? Ну, или на худой конец смотрели фильм. Там тема магнетизма очень доступно изложена в эпизоде, где Негоро с помощью железного бруска, подложенного под судовой компас, изменяет курс корабля. Следовательно, наличие или отсутствие магнитного поля можно определить с помощью компаса. Если конспирологическая теория верна, то, когда привитый человек надевает компас на руку, магнитное поле должно отклонять стрелку компаса. Но, поскольку этого не происходит, вывод напрашивается сам собой: утверждение, что вакцины намагничивают людей это лажа.

Миф №2: Коронавирус распространяют вышки 5G

Краткое содержание: Когда технология только появилась конспирологи утверждали, что вышки 5G распространяют рак. Но потом началась пандемия коронавируса и горячие головы быстро переориентировали 5G под распространение Sars-Cov-2. В ряде стран просвещенные граждане даже уничтожали вышки 5G поскольку опасались, что их будут “облучать”. Как именно связаны трансляция радиосигнала и распространение вируса, идеологи этой теории толком не объясняют - занятым людям некогда вдаваться в такие несущественные детали.

Как проверить: Необходимо учесть маленький пустяк: массовые заражения людей происходят даже в тех странах, где еще физически нет инфраструктуры для связи 5G. Например Индия приступила к развертыванию сетей 5G только в конце этого года. Но еще в прошлом году число больных СOVID-19 исчислялось в Индии миллионами, а знаменитый индийский штамм или Дельта-вариант появился в октябре 2020 года, задолго до появления 5G. Кроме того, связь 5G работает в диапазоне частот от 6 до 100 ГГц, а безопасной по мнению Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) считается граница до 300 ГГц. Радиоволны 5G по мощности уступают свету и солнечным лучам, они не в состоянии повредить клетки организма. Кроме того, ученые считают, что 5G безопаснее стандарта четвертого поколения. Дело в том, что вышки 4G излучают радиоволны во всех направлениях, а сигнал 5G адресно направляется тому абоненту, который в данный момент работает с сетью.

Миф №3: Вместе с прививкой вводят микрочип - цифровой ошейник для порабощения человечества

Краткое содержание: Адепты этой теории уверяют, что пандемия была спланирована Биллом Гейтсом. Перепуганное человечество захочет вакцинироваться (ага, держи карман шире - Ред.) и тогда вместе с вакциной в организм людей будет введен микрочип (что мешает вводить его во время, например, обязательных прививок от туберкулеза, кори или полиомиелита не уточняется - Ред). С помощью этого чипа каким-то образом можно контролировать мысли и поступки человека, а конечная цель чипирования - это конечно же сокращение поголовья человечества.

Как проверить: Эту гипотезу подробно разбирала команда Reuters Fact Check. Это группа специалистов, которую агентство Рейтер собрало для проверки всякой ерунды, которую порой печатают СМИ (зачастую это фейки). Сейчас об этом мало кто помнит, но началось все с проекта ID-2020. Первое упоминание о нем относится к 2017 году, но тогда он не вызвал ни малейшего интереса у публики. Речь шла о системе цифровой идентификации граждан на основе технологий блокчейна и криптографии. Проект поддержала ООН, поскольку он мог решить проблемы беженцев, мигрантов, лиц без гражданства - в общей сложности 1 миллиарда человек на Земле, у которых нет документов. Отсутствие документов означает, что у них нет права на образование, работу и медицинскую помощь. В этот цифровой сертификат предполагалось упаковать личные данные, сведения об образовании, рабочей квалификации, водительских правах, отпечатки пальцев, перенесенные заболевания полученные вакцины и тд. Компания Microsoft участвовала в разработке, а благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс частично финансировал этот проект. Самое любопытное, что цифровые сертификаты ID-2020 никак не связаны с коронавирусом. Каким образом это соединилось в сознании конспирологов - остается загадкой.

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