Мария Захарова на радио «КП»: «Главный итог года — нам удалось сохранить мир»

Мы выбрали главные высказывания
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в эфире Радио «Комсомольская правда» подвела внешнеполитические итоги уходящего 2021 года. Мы выбрали главные ее высказывания.
Мой ответ на такие вопросы, слава Богу, остается без изменений из года в год. Для меня главный итог уходящего года — это мир. Человечество в очередной раз продемонстрировало интеллект и ответственность и не скатилось в какой-то глобальный кризис. Да, мы не решили все проблемы, не урегулировали все кризисные ситуации. Но удержались в состоянии мира.
Мы передали нашим западным партнерам проекты двух документов, которые призваны обеспечить наши национальные интересы, которые непосредственно связаны с безопасностью. Это как раз работа дипломатов. У них есть набор функциональных обязанностей: поддержание мира, предотвращение конфликтов, разрешение кризисных ситуаций. Тема расширения НАТО на восток — запущенная история. Но это часть нашей работы, мы работаем не только там, где все хорошо.
Сами Соединенные Штаты устами своих политиков и государственных деятелей констатируют факт: их страна больна. На днях прочитала заявление вице-президента Камалы Харрис, которая сказала, что США должны сделать что-то с собственной избирательной системой, если хотят возглавить демократическое движение. То есть действующие власти говорят, что нынешняя система требует глобальных изменений. В Америке много противоречий. Например, она не может поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении расизма и ксенофобии — якобы это нарушает постулат их Конституции о свободе слова. Но при этом считается нормальным блокировать страницы в соцсетях, даже действующего президента за «неправильные» высказывания. Или, вот что с ВТО? США сами блокируют работу арбитража в структуре этой организации, где могли бы решаться торговые споры между странами. Но когда они оценивают наши контрсанкции, говорят, что нужно жить по правилам ВТО.
Мы должны создать условия, при которых сохранялась бы международная стабильность и гарантировалась глобальная безопасность. При этом невозможно и нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Опыт мировых войн у человечества имеется. Их было две, обе в ХХ веке. После Второй мировой, «насытившись» теми ужасами, которые она принесла в жизнь человека, мировые политики, государственные деятели создали Организацию Объединенных Наций, выработали международно-правовые основы для развития двусторонних, многосторонних отношений. И эта система работала. Сегодня Запад предлагает другой миропорядок, основанный на правилах. Но эти подходы не основаны на коллективных обсуждениях, коллективном принятии решений, на поиске ответов с учетом мнения различных стран и народов, не учитывают культурные особенности, традиции и так далее. Это ближе, наверное, к праву сильного.
Наталья Поклонская пока не выехала на место службы, в Кабо-Верде. Дело в том, что назначение посла — это большая громоздкая процедура. Причем длится она не один месяц. Сам процесс назначения посла может затягиваться на годы, такие примеры тоже есть.
В начале января пройдут переговоры с НАТО. И наши сотрудники к ним готовятся. Но Министерство иностранных дел занимается не только такими глобальными вопросами, но и более сиюминутными проблемами, связанными, например, с гражданами России. Поэтому если будут ситуации, которые потребуют участия российских дипломатов в любой точке мира, которые будут связаны с российскими гражданами непосредственно на земле, поверьте, ни один праздник не будет не остановлен. И могу заверить, что так происходит каждый раз, вне зависимости от дня недели, вне зависимости от того, что там, зной или ливень, каждый раз дипломаты приходят на помощь.