Захарова назвала сохранение мира главным достижением 2021 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главным итогом 2021 года стало сохранение мира, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее мнению, человечеству удалось в этом году «не скатится» в глобальный кризис.

«Что для меня лично стало итогом прошедшего года? Это мир. Человечество в очередной раз показало свой интеллект, ответственность, не скатилось в какой-то глобальный кризис и нашло пути выхода из сложных ситуаций», – сказал дипломат в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметила Захарова, урегулировать все региональные кризисные ситуации не удалось. Она подчеркнула, что Россия внесла в поддержание мира и стабильности в этом году огромный вклад.

Напомним, ранее представитель МИД РФ заявила, что Россия в ответ на обострение обстановки Соединенными Штатами и НАТО предлагает конкретные идеи и не старается нагнетать ситуацию.