Мария Захарова на радио «КП»: «Главный итог года — нам удалось сохранить мир»

Мы выбрали главные высказывания Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в эфире Радио «Комсомольская правда» подвела внешнеполитические итоги уходящего 2021 года. Мы выбрали главные ее высказывания.

О ГЛАВНОМ ИТОГЕ ГОДА

Мой ответ на такие вопросы, слава Богу, остается без изменений из года в год. Для меня главный итог уходящего года — это мир. Человечество в очередной раз продемонстрировало интеллект и ответственность и не скатилось в какой-то глобальный кризис. Да, мы не решили все проблемы, не урегулировали все кризисные ситуации. Но удержались в состоянии мира.

О РАБОТЕ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ

Мы передали нашим западным партнерам проекты двух документов, которые призваны обеспечить наши национальные интересы, которые непосредственно связаны с безопасностью. Это как раз работа дипломатов. У них есть набор функциональных обязанностей: поддержание мира, предотвращение конфликтов, разрешение кризисных ситуаций. Тема расширения НАТО на восток — запущенная история. Но это часть нашей работы, мы работаем не только там, где все хорошо.

О США

Сами Соединенные Штаты устами своих политиков и государственных деятелей констатируют факт: их страна больна. На днях прочитала заявление вице-президента Камалы Харрис, которая сказала, что США должны сделать что-то с собственной избирательной системой, если хотят возглавить демократическое движение. То есть действующие власти говорят, что нынешняя система требует глобальных изменений. В Америке много противоречий. Например, она не может поддержать резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении расизма и ксенофобии — якобы это нарушает постулат их Конституции о свободе слова. Но при этом считается нормальным блокировать страницы в соцсетях, даже действующего президента за «неправильные» высказывания. Или, вот что с ВТО? США сами блокируют работу арбитража в структуре этой организации, где могли бы решаться торговые споры между странами. Но когда они оценивают наши контрсанкции, говорят, что нужно жить по правилам ВТО.

О ПЕРЕГОВОРАХ С США

Мы должны создать условия, при которых сохранялась бы международная стабильность и гарантировалась глобальная безопасность. При этом невозможно и нельзя обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Опыт мировых войн у человечества имеется. Их было две, обе в ХХ веке. После Второй мировой, «насытившись» теми ужасами, которые она принесла в жизнь человека, мировые политики, государственные деятели создали Организацию Объединенных Наций, выработали международно-правовые основы для развития двусторонних, многосторонних отношений. И эта система работала. Сегодня Запад предлагает другой миропорядок, основанный на правилах. Но эти подходы не основаны на коллективных обсуждениях, коллективном принятии решений, на поиске ответов с учетом мнения различных стран и народов, не учитывают культурные особенности, традиции и так далее. Это ближе, наверное, к праву сильного.

О ПОКЛОНСКОЙ

Наталья Поклонская пока не выехала на место службы, в Кабо-Верде. Дело в том, что назначение посла — это большая громоздкая процедура. Причем длится она не один месяц. Сам процесс назначения посла может затягиваться на годы, такие примеры тоже есть.

О КАНИКУЛАХ

В начале января пройдут переговоры с НАТО. И наши сотрудники к ним готовятся. Но Министерство иностранных дел занимается не только такими глобальными вопросами, но и более сиюминутными проблемами, связанными, например, с гражданами России. Поэтому если будут ситуации, которые потребуют участия российских дипломатов в любой точке мира, которые будут связаны с российскими гражданами непосредственно на земле, поверьте, ни один праздник не будет не остановлен. И могу заверить, что так происходит каждый раз, вне зависимости от дня недели, вне зависимости от того, что там, зной или ливень, каждый раз дипломаты приходят на помощь.