Зеленский подписал стратегию информационной безопасности и обманул украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал весьма важный документ - "Стратегию информационной безопасности". Правительство рассмотрело ее еще в сентябре и передало тогда же в СНБО для утверждения. Но после отмашки главы государства этот документ является руководством к действию для всего государственного аппарата Незалежной, для всех ее карательных и прочих органов.

Главная его задача – противодействие "информационной агрессии России". Попутно еще и нивелирование политического поля внутри страны таким образом, чтобы исключить какие-то угрозы для действующей власти. А главный инструмент, который используют для достижения такой цели – это санкции. В первую очередь, против самих украинцев и украинских СМИ. Поскольку дотянуться дальше физических границ Украины у Киева руки коротки. Он и хотел бы заткнуть рот Москве и закрыть, допустим, российские телеканала, но пока еще понимает, что не получится. И потому ограничивается лишь тем, что запрещает их вещание на Украину. Правда, народ все равно смотрит.

Из первоначальной версии документа исчезло понятие "превентивных психологических операций" по отношению к собственному населению. Оно осталось только в случае "вооруженной агрессии РФ". Зато блокировку информации в интернете усилили и расширили. Естественно, для противодействия попыткам России подорвать консолидацию населения по вопросу о вступлении в НАТО и ЕС. Борьба с "нарративами Кремля" провозглашена национальной задачей.

Нарратив – это очень модное иностранное слово, ставшее на Украине чрезвычайно популярным в последние год-полтора. Далеко не все понимают, что оно означает, но суют его чуть ли не все телеэфиры и выступления даже самые захудалые украинские политики. Наверное, по той причине, что звучит оно весьма угрожающе, особенно, если выделить две буквы "р" в середине слова. Между тем, нарратив – это лишь повествование о каком-то событии, может быть, о цепочке событий, имеющее субъективную составляющую – оценку, эмоции и т.д. Вот, например, оценка "Стратегии информационной безопасности" от вашего покорного слуги – это уже тот самый грозный нарратив. А уж Кремля или просто журналиста Гришина – это кто как посчитает более грозным. Советская история Крыма – это, по мнению украинских властей – тоже нарратив. А уж какой кремлевский нарратив "Легенды о мифы Древней Греции", и говорить страшно. Ведь там нет ни слова про Украину. Ни про знаменитые украинско-персидские войны, когда наголову разбитый Дарий бежал от козаков, ни даже про рытье Черного моря не упоминается.

При этом, даже украинским экспертам понятно, что Стратегия будет работать только в одну сторону. Которая выгодна Киеву и оправдывает его действия. Вот, например, в документе провозглашается противодействие пропаганде участия детей в вооруженных формированиях. Но, мало того, что радикальные националисты на Украине не просто проводят какие-то детские военные сборы, обучая детей, как надо "вбивать москалей", так и в украинских СМИ звучит такое, что хоть святых выноси. Так, например, в статье в издании "Главред" местный аналитик Александр Кочетков считает даже мобилизацию детей, а не только женщин, совершенно оправданным в случае "войны с Россией" шагом, потому что это позволить "поставить под ружье" большее количество украинцев: "И не важно, каких — мужчин, женщин или подростков, главное, чтобы стреляли из автоматов и другого оружия примерно в сторону противника". Вряд ли после этого издание или автор ощутят на себе хоть какие-то санкции.

Но, как говорится, не Кремлем же единым. Есть и другие угрозы, которые надо нейтрализовывать. Например, СБУ поручат выискивать в украинских СМИ угрозы информационной безопасности, в том числе, "обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций". Как вы уже, наверное, поняли, речь о протестных акциях. По поводу тарифов, роста цен, отсутствия отопления или водоснабжения. Сами понимаете, что всем этим движением руководят агенты Кремля. Упомянете о протестах, получите санкции, вплоть до закрытия и отзыва лицензии.

И, самое примечательное, что практически в тот же день, когда Зеленский подписал документ, что означает его вступление в силу, Украину обманули новой порцией дезинформации. Нет, не Кремль, не Россия и не остальные москали, а сам Зеленский и его команда. Президент Украины ввел в действие санкции против еще ряда украинских СМИ, в том числе, двух не угодных Зеленскому и компании телеканалов. Указ об этом размещен на сайте президента Украины. Но что самое интересное, в этих действиях Зеленский, как сказано в документе, опирается на решение СНБО от 28-го декабря нынешнего года. А никакого заседания СНБО 28-го декабря не было. Его сначала перенесли на 29-е, а потом – на 30-е декабря. Заседания не было, а решение его уже есть. Палятся без всяких заморочек на ровном месте.

С новым святом вас, украинцы! С новой "Стратегией дезинформации".