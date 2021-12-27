Минобороны России заявило о подготовке НАТО к полномасштабной войне с РФ Фото: Shutterstock

НАТО готовится к полномасштабному вооруженному конфликту с Россией, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Военное строительство НАТО полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», – сказал он на брифинге.

Как отметил Фомин, в доктринах Североатлантического альянса Россия указана как главный источник угроз коалиционной безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин на переговорах с американским лидером Джо Байденом обозначил, что РФ заинтересована в гарантиях, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления о том, что в ходе переговоров по гарантиям безопасности Россия не будет поднимать тему нерасширения НАТО на восток. Как заявила дипломат, эта тема, напротив, будет одной из ключевых для обсуждения.