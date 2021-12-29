Не чета другим артистам: стало известно, сколько Лолита зарабатывает в театре

Рассекречены театральные гонорары певицы Лолиты Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В уходящем году Лолита порадовала публику яркой премьерой: с февраля-2021 звезда эстрады выходит на сцену театра "Модерн". В спектакле "Женитьба", по замыслу режиссера Юрия Грымова соединившем в себе произведения Чехова, Островского и Гоголя, у Милявской главная роль: она играет "вечную невесту" Агафью Тихоновну, которая безуспешно пытается выйти замуж. Кстати, героиня на 30 с лишним лет моложе самой Лолы: ей всего 26, тогда как эпатажная звезда недавно отметила 58-летие. Поэтому в облике артистки ни одного седого волоска и повышенная стройность, а еще - молодежный прикид: спортивные штаны и ботинки на шнуровке.

В наступающем 2022-м контракт с Лолитой решили продлить: как выяснил сайт kp.ru, на днях театр через Госзакупки подписал с певицей очередной договор. За роль Агафьи Тихоновны в постановке "Женитьба" Милявская получит 380 тысяч рублей. По бумагам, это заработок за семь спектаклей (по 54,3 тысячи за каждый выход), однако на весь срок исполнения контракта - с 1 января по 31 марта - в афише пока стоит всего одна "Женитьба".

За эти деньги звезда обязана: "высокохудожественно исполнять артистические роли, критерии исполнения определяются концепцией режиссера-постановщика"; являться по вызову завтруппой на репетиции; не заключать контрактов, которые могли бы помешать постановку; самостоятельно поддерживать "свою артистическую внешность"... Отдельно прописано, что песни Лолиты и другая интеллектуальная собственность уже включена в гонорар. Кстати, результаты игры Милявской оценивают с помощью специальной экспертизы, которую проводят в течение трех дней после спектакля. Также в договоре указаны штрафы - по 1000 рублей за каждую нештатную ситуацию.

По сравнению с доходами театральных артистов, заработки Лолиты в разы больше. Однако, для звезд шоу-бизнеса такие цифры - вовсе не потолок. Так, Ольге Бузовой в нашумевшей постановке "Чудесный грузин" платили по 117 тысяч рублей за каждый выход; еще по 35 тысяч поющая ведущая получала за каждую часовую репетицию.

Впрочем, контракт Бузовой был куда строже. Так, в ее договоре был прописан запрет на перемены во внешности и конфликты с коллегами, обязанность являться на репетиции за 15 минут до начала, а на спектакль - как минимум, за час. Штраф за каждый проступок составлял 10% от суммы гонораров, а за появление в театре "под мухой", или, чего доброго, в состоянии наркотического опьянения, артистку грозились немедленно отстранить от участия и оштрафовать на 30% от суммы проданных билетов.