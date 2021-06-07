Скандальный спектакль МХАТа с Ольгой Бузовой обошелся в 10 миллионов рублей

Да, Ольга Бузова, как к ней не относись, теперь актриса МХАТа имени Горького: звезду "Дома-2" пригласили сыграть в спектакле "Чудесный грузин" про молодого Сталина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Да, Ольга Бузова, как к ней не относись, теперь актриса МХАТа имени Горького: звезду "Дома-2" пригласили сыграть в спектакле "Чудесный грузин" про молодого Сталина. Ее роль - певица кабаре Бэлла Шанталь, а значит, в стенах культового театра Бузовой даже разрешили петь. Пока критиков разрывает от негодования, сама звезда светится от счастья: она, мол, всю жизнь мечтала проявить свой талант на подмостках, а тут такой шанс - серьезные люди позвали, да еще и деньги заплатят.

Как следует из документов на сайте Госзакупок, за свои труды поющая ведущая получит 446 тысяч рублей: 212 из них - за шесть шестичасовых репетиций, 234 - гонорар за два премьерных спектакля. Однако, есть нюансы.

Декорации для спектакля "Чудесный грузин". Иллюстрация с сайта Госзакупки.

По условиям договора, новоиспеченная актриса МХАТа должна не только выучить текст на зубок. Ольге нельзя кардинально менять внешность, а также вступать в личные или творческие конфликты (!), которые могут негативно отразиться на ее здоровье и настроении. Если же кто-то из коллег вздумает критиковать начинающую артистку, все конфликты будет решать продюсер спектакля, но никак не Бузова. На репетиции поющая ведущая обязана являться не позднее, чем за 15 минут до начала, а на спектакль - как минимум, за час.

Костюмы для спектакля. Иллюстрация с сайта Госзакупки.

Прописаны в договоре и санкции: штраф за каждый проступок - 10% от суммы гонораров, то есть по 44,6 тысячи рублей. А за появление в театре "под мухой", или, чего доброго, в состоянии наркотического опьянения, артистку немедленно отстранят от участия, саму премьеру отменят. Кроме того, несостоявшаяся звезда театральных подмостков обязана будет выплатить МХАТу 30% от суммы проданных билетов. Если же исполнительница роли Бэллы Шанталь заболеет, театр имеет право вывести на сцену артистку второго состава.

Гонораров остальных артистов на Госзакупках нет: все они - штатные сотрудники театра, и расчеты с бухгалтерией - тайна за семью печатями. Однако, чтобы поставить "Чудесного грузина", театру пришлось провести 10 аукционов на общую сумму более 9,6 миллионов рублей.

Декорации для спектакля. Иллюстрация с сайта Госзакупки.

Так, самым дорогим лотом оказались услуги по разработке, изготовлению и монтажу декораций: более 6 млн рублей. За эти деньги подмосковная фирма предоставит все необходимые конструкции, мебель и предметы интерьера. Согласно техзаданию, на сцене появятся несколько локаций: сад, гостиная мафиози, особняк с террасой, дом губернатора, лодочный сарай и даже кладбище. Некоторые декорации будут в 2-3 яруса, а отдельные предметы сделают подвижными - например, губернаторская люстра должна ездить вверх и вниз, так что эффектное шоу зрителям обеспечено.

КСТАТИ

Что почем*

Разработка, изготовление и монтаж декораций - 6 млн 90 тысяч рублей.

Пошив сценических костюмов - 1 млн 133 тысячи рублей.

Передача театру исключительных прав на пьесу "Чудесный грузин" от драматурга Андрея Назарова - 638 тысяч рублей.

Участие Ольги Бузовой - 446 тысяч рублей.

Разработка декораций и реквизита - 425 тысяч рублей.

Разработка эскизов костюмов, обуви, париков и грима для героев спектакля - 266 тысяч рублей.

Подготовка рабочей документации для производства декораций - 180 тысяч рублей.

Создание световой партитуры для оформления спектакля - 177 тысяч рублей.

Создание саунддизайна для спектакля - 150 тысяч рублей.

Пошив головных уборов - 126 тысяч рублей.

*Так как МХАТ имени Горького - федеральное государственное бюджетное учреждение, то обыватели сразу решили, что затраты взял на себя федеральный бюджет, то есть мы с вами. Однако, налогоплательщикам оплачивать гонорар Бузовой, костюмы и декорации не придется. Если разобраться в дебрях официальных документов, то можно увидеть, что источник финансирования во всех случаях один - внебюджетные средства.

Костюмы для спектакля. Иллюстрация с сайта Госзакупки.

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